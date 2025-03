Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Le TV Samsung TQ75Q60D est un grand, très grand modèle de téléviseur. Une promotion et une offre de remboursement font baisser radicalement son prix.

Samsung possède une large gamme de téléviseurs, et propose des dalles OLED et QLED de qualité et de toutes les tailles. Ces très grands écrans se trouvent à un prix élevé, mais sont heureusement régulièrement en promotion. C’est le cas du TQ75Q60D, un grand modèle de 75 pouces à un prix vraiment attractif, surtout pour une dalle QLED.

Le téléviseur QLED Samsung TQ75Q60D est habituellement vendu plus de 1 000 €. Il est en ce moment disponible au prix de 897,99 € sur Amazon. Une offre de remboursement de 100 euros, valable jusqu’au 31 mars 2025, s’ajoute à la promotion et fait passer son prix à 797,99 €.

C’est quoi, ce téléviseur 75″ de Samsung ?

En plus de sa très grande diagonale de 189 cm, le téléviseur TQ75Q60D possède un design et des bordures fines qui favorisent encore plus l’immersion, et mettent en valeur la dalle. Assurez-vous tout de même d’avoir la place et le meuble nécessaire dans votre coin télé, ainsi que suffisamment de recul, pour profiter de ce grand écran. Comptez entre 2 m et 2,50 m de distance entre votre canapé et le téléviseur. Notez que les pieds du téléviseur sont ajustables en hauteur et en largeur.

La dalle QLED offre une résolution 4K de 3 840 x 2 160 pixels et supporte les normes HDR, HDR10, HDR10+ et HLG. Les contrastes sont très prononcés et des couleurs précises et fidèles. L’écran est lumineux et les images détaillées, idéal pour regarder des films et séries dans d’excellentes conditions. Le HDR permet de profiter d’un excellent niveau de détails, fidèle à une expérience cinéma. Côté audio, sans être irréprochables, les haut-parleurs fournissent un son suffisant pour profiter de vos contenus, mais manquent de précision. La fonction Q-Symphony permet de synchroniser le son du TV avec une barre de son Samsung Q-Series, barre de son qui s’avère essentielle pour bien profiter du téléviseur.

À ce prix, ce téléviseur 75″ de Samsung est-il une bonne affaire ?

C’est une excellente affaire si vous recherchez un très grand écran à moindre coût. Malheureusement, même si le téléviseur de Samsung embarque la plateforme de jeux en streaming Gaming Hub, ce n’est pas un modèle recommandé pour brancher ses consoles. Si vous souhaitez avant tout une expérience gaming, l’absence de port HDMI 2.1 et le taux de rafraîchissement limité à 60 Hz peuvent limiter votre achat. Le TQ75Q60D reste tout de même un bon écran pour jouer, surtout grâce à sa taille, mais aussi grâce à la présence de plusieurs fonctions orientées gaming pour augmenter la fluidité des images et réduire la latence.

Enfin, l’OS maison Tizen habille les menus du téléviseur de Samsung, avec les applications classiques de SVOD et des menus fluides et ergonomiques. Le téléviseur est réactif et la navigation agréable.

Les points à retenir sur le TV 75″ de Samsung :

Une belle dalle QLED de 75 pouces

Compatible HDR, HDR10, HDR10+ et HLG

Le Gaming Hub et des fonctions pour améliorer l’expérience de jeu

