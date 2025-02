Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Le Nothing Phone (2a) est un smartphone original au dos transparent et avec des LED qui clignotent. Cette version milieu de gamme du modèle premium Nothing Phone (2) est en promotion après l’annonce de son successeur.

Le prochain Nothing Phone (3a) risque de venir concurrencer Google et Samsung sur le terrain des très bons smartphones milieu de gamme. Sa présentation, prévue pour le 4 mars 2025, sera sans doute suivi d’une sortie dans la foulée. Le modèle (2a), avec son système Glyph, sa dalle AMOLED 120 Hz et sa puce Dimensity 7 200 Pro, reste encore aujourd’hui un excellent modèle au rapport qualité-prix imbattable, surtout avec cette promotion.

Le Nothing Phone (2a) 128 Go est vendu à sa sortie en mars 2024 au prix de 349 €. Il est actuellement proposé sur Boulanger au prix de 285,90 €.

C’est quoi, ce smartphone aux lumières qui clignotent ?

Le Nothing Phone (2a) possède un design classique, et ressemble à première vue à un smartphone traditionnel. Là où le smartphone se démarque, c’est sur son dos transparent qui laisse visible les composants et le système Glyphe. Ce dernier se compose de LEDs qui créent une chorégraphie différente selon que le smartphone reçoit une notification, un appel ou un message, ou utilise Google Assistant. L’effet est mis en valeur par les bonnes finitions du smartphone.

Le Nothing Phone (2a) // Source : Nothing

À l’avant, la dalle AMOLED de 6,7 pouces au taux de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz est lumineuse et fluide. La colorimétrie est bien calibrée et le smartphone est très plaisant à utiliser pour regarder des vidéos. L’interface du Nothing Phone (2a) utilise L’OS maison Nothing OS 3.0, basé sur Android 15. Quelques fonctions IA sont présentes et l’expérience utilisateur est globalement satisfaisante, avec des icônes minimalistes et un style épuré.

Est-ce que le Nothing Phone (2a) est intéressant à ce prix ?

À moins de 300 €, c’est une très bonne affaire pour un smartphone pas seulement joli. La puce Dimensity 7 200 Pro, épaulé par 8 Go de RAM, apporte en effet une grande fluidité et de bonnes performances, y compris pour jouer à des jeux vidéo. Le Nothing Phone (2a) est aussi un smartphone qui ne chauffe pas beaucoup, même poussé dans ses derniers retranchements.

Niveau photo, les clichés sont de qualité, sans égaler les concurrents dans la même gamme de prix. Les clichés restent toutefois honnêtes et exploitables. Enfin, vous pourrez compter sur une quinzaine d’heures d’utilisation dans le cas d’un usage normal. Il est compatible avec la charge 45 W.

Les points à retenir sur le Nothing Phone (2a) :

Le système Glyphe, un gadget cool et original

L’interface belle et design

Un écran de qualité et des performances à la hauteur

