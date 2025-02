Lecture Zen Résumer l'article

Le marché publicitaire français pourrait parvenir à contraindre Apple à renoncer un outil anti-pistage. L’entreprise américaine est sous la menace d’une sanction potentielle de l’Autorité de la concurrence. Avec à la clé une éventuelle amende et, potentiellement, le retrait ou l’atténuation de la fonctionnalité.

C’est, pour l’instant, un scénario qui ne s’est pas encore concrétisé. Mais, selon les sources de Reuters, c’est une menace qui prend actuellement forme en France. Selon les informations de l’agence de presse, partagées le 26 février, Apple pourrait être contraint de revoir à la baisse, voire de désactiver, une fonctionnalité anti-pistage présente dans iOS.

D’après les éléments obtenus auprès de deux personnes qui sont proches du dossier, l’Autorité de la concurrence française serait sur le point d’infliger une amende à Apple en raison de l’existence de mécanisme appelé « App Tracking Transparency » (ATT). La sanction pourrait entraîner au passage la désactivation du dispositif. Le verdict est attendu pour mars.

L’ATT est une option qui existe dans l’écosystème Apple depuis quelques années — elle a fait ses débuts au mois d’avril 2021 avec la mise à jour iOS 14.5. Ce paramètre est un mécanisme de contrôle de suivi publicitaire, qui donne aux propriétaires d’un iPhone ou d’un iPad la possibilité de limiter le pistage des applications.

Dans le détail, l’ATT a pour effet de couper l’accès de ces applications à un identifiant unique, lié au téléphone, et qui intéresse les annonceurs. Cela se reflète d’ailleurs dans son nom, IDFA (IDentifier For Advertisers). Ce code pouvait, jusqu’à l’arrivée de l’ATT, être récupéré et utilisé librement pour constituer un profil publicitaire individualisé.

Les annonceurs mobilisés contre l’ATT

Les restrictions d’accès à l’IDFA, permises par l’ATT, ont entraîné une levée de boucliers inévitable de la part des annonceurs et des éditeurs d’apps — y compris de la part d’entreprises géantes comme Facebook. Elles sont aussi à l’origine d’une action de la part des annonceurs, déterminés à faire capoter le projet, le retarder ou bien, à défaut, l’atténuer.

Apple avait initialement accepté de repousser l’arrivée de l’ATT à 2021 afin, expliquait la société à l’époque, de laisser davantage de temps aux parties prenantes pour se préparer à ce changement. Cela n’avait pas empêché les annonceurs de poursuivre leur action, à l’époque en vain : l’Autorité de la concurrence avait autorisé Apple à poursuivre le déploiement de son outil anti-pistage en France.

L’instance a toutefois maintenu ses investigations. En particulier, rappelle Reuters, elle s’inquiète d’un possible abus de position dominante avec la mise en place de conditions discriminatoires, subjectives et opaques pour l’utilisation des données des utilisateurs à des fins publicitaires. Apple avait aussi un peu tardé à se soumettre lui aussi à l’ATT.

À ce stade, la désactivation de l’ATT en France n’est pas encore acquise, mais elle représenterait un coup dur pour Apple, qui s’efforce d’apparaître comme le champion de la vie privée avec iOS, et multiplie les actions en ce sens (comme le blocage par défaut tous les cookies tiers dans Safari). Elle sera aussi un revers pour les internautes.

