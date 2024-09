Lecture Zen Résumer l'article

Pris dans une vague de départs ces derniers mois, OpenAI vient d’annoncer la fin de sa collaboration avec Mira Murati (sa CTO), Bob McGrew (son Chief Reseach Officer) et Barret Zoph (le vice-président en charge du post-entraînement). Le départ de Mira Murati est le plus choquant, alors qu’elle occupait un rôle de plus en plus important dans l’entreprise.

En novembre 2023, Sam Altman, le patron d’OpenAI, avait failli être évincé de l’entreprise. Ses équipes, alors provisoirement dirigées par Mira Murati, ont toutes menacé de partir s’il ne revenait pas, afin de sauver sa peau. Sam Altman est encore à la tête d’OpenAI aujourd’hui… mais voit ses collaborateurs les plus proches, ceux qui ont lutté pour le sauver, partir les uns après les autres.

Ces derniers mois, Sam Altman tentait de moins se mettre en avant. C’est Mira Murati, la CTO de l’entreprise, qui a annoncé les dernières nouveautés du groupe, comme GPT-4o et le nouveau ChatGPT Voice. Considérée par beaucoup comme la nouvelle figure forte de l’intelligence artificielle, un milieu majoritairement représenté par des hommes, Mira Murati a annoncé le 25 septembre son départ d’OpenAI. C’est une surprise pour les observateurs du milieu.

La lettre de démission de Mira Murati, publiée sur Twitter le 25 septembre. // Source : X

Pourquoi tous les cadres d’OpenAI s’en vont ?

« Après mûre réflexion, j’ai pris la décision difficile de quitter OpenAI. Ces six ans et demi passés avec l’équipe d’OpenAI ont été un privilège extraordinaire. […] Il n’y a jamais de bon moment pour quitter un endroit auquel on tient, pourtant ce moment semble approprié. Nos récentes avancées en matière de conversion vocale et la sortie d’OpenAI o1 marquent le début d’une nouvelle ère d’interaction et d’intelligence – des réalisations rendues possibles grâce à votre ingéniosité et à votre savoir-faire. Nous n’avons pas simplement conçu des modèles plus intelligents, nous avons fondamentalement transformé la manière dont les systèmes d’IA apprennent et raisonnent face à des problèmes complexes » écrit Mira Murati dans sa lettre.

Mira Murati indique vouloir trouver du temps « pour faire ses propres explorations », ce qui laisse supposer qu’elle ne compte pas rejoindre un autre géant de la tech.

Mira Murati. // Source : OpenAI

Sam Altman a répondu à Mira Murati en deux temps. Il a d’abord publié une réponse à sa lettre, « pour la remercier pour tout ce qu’elle a fait », puis une lettre plus longue, dans laquelle il annonce aussi les départs de Bob McGrew (le Chief Reseach Officer d’OpenAI) et Barret Zoph (le vice-président d’OpenAI en charge du post-entraînement des modèles).

« Mira, Bob et Barret ont pris ces décisions indépendamment et à l’amiable, mais le timing de l’annonce de Mira est tel qu’il est logique de le faire en une seule fois, afin que nous puissions travailler ensemble pour un passage en douceur à la prochaine génération de dirigeants » écrit Sam Altman. Le patron d’OpenAI a annoncé les noms de premiers remplaçants, en attendant de faire un point plus précis sur l’évolution de l’entreprise.

La première réponse de Sam Altman. // Source : X

Y a-t-il un problème chez OpenAI ?

L’annonce du départ de Mira Murati intervient 24 heures après le lancement du nouveau ChatGPT Voice, qui avait déjà été décalé de plusieurs mois. Il ne s’agit vraisemblablement pas d’une coïncidence : OpenAI a sans doute voulu lancer son nouveau service avant de perdre sa numéro 2. Mira Murati était responsable du lancement de ChatGPT, le service qui a propulsé OpenAI au centre de la Silicon Valley.

Avant Mira Murati, d’autres cadres d’OpenAI ont annoncé quitter l’entreprise ces derniers mois. Sam Altman a notamment perdu John Schulman, Greg Brockman et Ilya Sutskever, trois des co-fondateurs de l’entreprise. OpenAI semble se reconstruire à partir de zéro, après avoir transformé le secteur de l’intelligence artificielle.

Sam Altman, le patron d’OpenAI. // Source : Numerama

Comment expliquer cette hécatombe ? Si certains aiment véhiculer la théorie du complot selon laquelle les cadres d’OpenAI auraient vu une technologie inquiétante, à laquelle ils ne veulent pas être associés, rien ne pointe dans ce sens aujourd’hui. Le rééquilibrage commercial d’OpenAI, une entreprise lancée sous la forme d’un laboratoire, est probablement la raison qui incite de nombreux cadres à aller voir ailleurs.

Après avoir passé des années à concevoir des modèles de langage aujourd’hui connus du monde entier, les équipes d’OpenAI arrivent peut-être au bout d’un cycle. Reste la question de l’avenir de l’entreprise, maintenant que son nom est aussi puissant que celui d’un Apple ou d’un Google.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Si vous avez aimé cet article, vous aimerez les suivants : ne les manquez pas en vous abonnant à Numerama sur Google News.