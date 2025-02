Lecture Zen Résumer l'article

Après les drones et les missiles, la société américaine spécialisée dans la défense Anduril ajoute une nouvelle corde à son arc : les casques de réalité mixte à des fins militaires. L’entreprise s’est rapprochée de Microsoft pour prendre le relais sur un contrat signé avec l’armée américaine.

On connaissait jusqu’à présent Anduril pour ses activités dans le domaine de la défense. Désormais, on connaitra aussi cette entreprise américaine pour ses casques de réalité mixte. La société vient en effet de récupérer un immense contrat, dont la valeur est estimée à 22 milliards de dollars, dans le cadre d’un partenariat avec Microsoft.

Dans les faits, ce nouveau programme ne sera pas vraiment éloigné des activités actuelles d’Anduril. En effet, ce projet concerne l’armée US, car il s’agit d’équiper les soldats de casques de pointe. Des casques si high tech que, selon Palmer Luckey, le fondateur d’Anduril, cela va « transformer les soldats en super-héros. »

Si la formule est forcément excessive, elle traduit l’ambition d’avoir dans les rangs des militaires « augmentés » grâce à l’utilisation de dispositifs mêlant réalité augmentée (AR) et réalité virtuelle (VR). C’est le sens du programme IVAS (Integrated Visual Augmentation System), dont le transfert de Microsoft à Anduril doit encore être approuvé par le Pentagone.

Le projet IVAS développé jusqu’à présent par Microsoft, en 2021. // Source : US Army

En l’espèce, il s’agit de fournir « aux soldats un système complet porté sur le corps qui intègre la VR et l’AR pour donner aux combattants des capacités de perception au-delà de la ligne de mire, ce qui accroît l’efficacité au combat, la capacité de survie contre les drones et accélère le commandement des missions des systèmes sans pilote. »

Le programme IVAS n’est pas jeune. On en parle depuis plusieurs années, notamment lorsque l’armée de terre américaine a commandé 100 000 casques de réalité mixte HoloLens 2. À l’époque, on parlait « d’augmenter la létalité en améliorant les capacités de détection, de prise de décision et d’engagement avant l’ennemi. »

Les casques de réalité mixte, une sorte de retour aux sources

De fait, c’est en quelque sorte un retour aux sources pour Palmer Luckey. L’intéressé s’était fait initialement connaître dans le domaine de la réalité virtuelle en développant avec succès la société Oculus VR au tournant des années 2010, avec la perspective de créer un casque de VR. Cela surviendra effectivement en 2016, avec l’Oculus Rift, puis le Quest.

Entretemps, Oculus VR se fera racheter en 2014 par Facebook pour deux milliards de dollars. La société deviendra Meta Quest, dans la foulée de la réorganisation interne de Facebook. Palmer Luckey restera dans l’aventure quelques années supplémentaires, jusqu’en 2017. Il quittera ensuite le navire, avant de fonder Anduril.

Presque dix ans plus tard, Anduril s’invite donc dans la réalité virtuelle, cette fois par l’entremise de la défense. « Nous sommes désormais entièrement responsables de la production, du matériel, des logiciels et de l’intégration de Lattice [une plateforme logicielle, NDLR] afin d’élargir considérablement les capacités des combattants », a lancé la société.

