Depuis l'annonce de l'achat de 100 000 HoloLens 2 par l'armée américaine, la tension monte entre la direction de Microsoft et les employés.

479 millions de dollars. Voilà la somme dépensée par l’US Army pour l’acquisition de 100 000 casques de réalité mixte HoloLens 2. C’est un contrat important pour Microsoft puisque, selon une vidéo du European Patent Office, la totalité des ventes du HoloLens première génération atteignaient « seulement » les 50 000 unités.

La nouvelle commande permet donc déjà au HoloLens 2 de dépasser son prédécesseur, une journée après sa présentation officielle. Il sera au cœur d’un programme dédié à transformer les casques de réalité mixte en arme : le Integrated Visual Augmentation System (IVAS). La machine de Microsoft sera utilisée au cœur de l’action avec pour objectif, selon la description de l’US Army, « d’augmenter la létalité en améliorant les capacités de détection, de prise de décision et d’engagement avant l’ennemi ».

On behalf of workers at Microsoft, we're releasing an open letter to Brad Smith and Satya Nadella, demanding for the cancelation of the IVAS contract with a call for stricter ethical guidelines.

If you're a Microsoft employee you can sign at : https://t.co/958AhvIHO5 pic.twitter.com/uUZ5P4FJ7X

— Microsoft Workers 4 Good (@MsWorkers4) February 22, 2019