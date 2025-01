Lecture Zen Résumer l'article

L’entreprise d’armement Anduril a annoncé la construction d’une usine gigantesque pour la production de ses drones et ses missiles.

Après avoir été acclamé comme le pape de la réalité virtuelle, Palmer Luckey est devenu un marchand d’armes. Ou plutôt, un créateur d’armes. Avec son entreprise de défense Anduril, il a pour ambition de rendre l’armement américain, d’attaque ou de défense, parfaitement autonome et soutenu par des logiciels d’analyse modernes. Connue notamment pour ses tourelles de défense autonomes placées le long de la frontière mexicaine, créant un mur de contrôle vidéo analysé par IA, Anduril a annoncé une étape majeure dans son développement : la création d’une usine à armement autonome dans l’Ohio, nommée Arsenal-1.

Arsenal-1, la nouvelle usine d’armement d’Anduril // Source : Anduril

D’après le communiqué de l’entreprise, cette usine de 500 000 mètres carrés a été pensée pour être un complexe industriel d’un genre nouveau, fondé autour du logiciel Arsenal OS, « une plateforme logicielle digitale intégrée qui intègre les étapes de conception, de développement et de production de masse pour tous les produits Anduril ». L’idée derrière cette usine modulaire et flexible est de pouvoir répondre aux demandes d’accroissement de la production dans l’urgence et de déplacer aussi bien les lignes de fabrication que le personnel ou les matériaux à la demande.

Le gouverneur républicain Mike DeWine de l’Ohio s’est félicité de cette nouvelle zone industrielle qui va créer plusieurs milliers d’emplois quand elle fonctionnera à son rythme de croisière : « En ce moment critique, notre pays a besoin d’une innovation technologique rapide, qu’Anduril fournira en s’appuyant sur la main-d’œuvre qualifiée et travailleuse de l’Ohio. L’avenir de la puissance aérienne américaine sera fabriqué dans l’Ohio ! »

Drones et missiles de croisière autonomes

Pour Anduril, la proximité avec l’aéroport Rickenbacker est aussi une aubaine, car il permet de recevoir du matériel utilisé dans la conception des armes et de livrer les dites armes à ses clients. Des avions militaires peuvent s’y poser et livrer les différents corps armés et agences américains qui alimentent le business de Palmer Luckey. Car l’usine Arsenal-1 aura une spécialité déjà définie : elle servira à construire les missiles autonomes Barracuda, capables de frapper en essaim, et les drones Fury et Roadrunner. Le dernier cité est un drone « VTOL », aéronef à décollage et atterrissage vertical, capable de suivre et d’intercepter des cibles au moindre danger, en donnant des informations en temps réel aux opérateurs.

Comme SpaceX avec le spatial qui a capté l’essentiel des contrats publics, les corps armés américains sont les principales sources de financements d’Anduril. Récemment, le US Marine Corps a passé un contrat de 200 millions de dollars pour le développement d’un système antidrones. Le SOCOM, commandement des opérations spéciales américaines, a, quant à lui, passé un contrat de près d’un milliard de dollars en 2022.

