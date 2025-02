Lecture Zen Résumer l'article

Emmanuel Macron a présenté l’Inde comme un partenaire central de la France dans l’intelligence artificielle. Une alliance entre Paris et New Delhi nécessaire pour échapper à la rivalité et à la domination de la Chine et des États-Unis. Mais ce rapprochement s’inscrit aussi dans une perspective géostratégique entre la France et l’Inde.

Dans la guerre de l’intelligence artificielle qui s’annonce entre les grandes nations, les États-Unis et la Chine devront compter sur un autre adversaire de taille : l’axe franco-indien. C’est en tout cas le souhait exprimé le 9 février 2025 par Emmanuel Macron, dans le cadre du Sommet pour l’action sur l’IA, qui a lieu du 6 au 11 février.

« On veut travailler ensemble sur l’intelligence artificielle », a lancé le président de la République à l’occasion d’un entretien accordé à France 2 et à Firstpost, une chaîne de télévision indienne. New Delhi est, pour Paris, un allié clé pour échapper au duopole et à la rivalité qui s’installent entre Pékin et Washington. En somme, l’Hexagone a « besoin de ce partenariat. »

Emmanuel Macron au sujet de l’IA, le 9 février 2025. // Source : France 2

Développer une souveraineté technologique sur l’IA hors de la Chine et des USA

Cette troisième voie, qui n’est ni complètement alignée sur les États-Unis, ni totalement dépendante de la Chine, est, aux yeux du chef de l’État, « une voie d’avenir ». Elle est surtout nécessaire pour conserver, voire regagner, sa souveraineté technologique. Mais face à deux superpuissances, la France a besoin d’alliés.

Lors de son interview, Emmanuel Macron n’a pas évoqué de quelle façon l’Europe pourrait s’articuler dans cette troisième voie. Le chef de l’État a juste relevé que l’Inde et la France « sont dans les cinq-six premières nations », loin derrière les USA et la Chine. Mais il a cité l’Allemagne et le Royaume-Uni comme puissances de premier plan.

Emmanuel Macron a notamment célébré Mistral AI et Le Chat, l’alternative française à OpenAI et ChatGPT. // Source : Capture d’écran

M. Macron a cependant inscrit son intervention dans une perspective récente, avec la pandémie de coronavirus qui avait mis en lumière des pénuries en masques et des faiblesses dans les capacités de conception de production de vaccins : « Si vous dépendez des autres pour produire des médicaments, vos solutions technologiques et autres, cela peut mal finir. »

En conséquence, Paris ou New Delhi « vont développer ensemble de la souveraineté technologique », a défendu le président français. Cela passera par la formation des talents, la création de centres de traitements de données en France et en Inde, la mise au point de modèles de langage français et indiens et des applications dans tous les domaines.

Un bloc alternatif, coopératif mais autonome

Paris n’ignore d’ailleurs pas la puissance de formation qu’a l’Inde, en raison de sa démographie exceptionnelle. « L’Inde forme un million d’ingénieurs par an, c’est-à-dire autant que toute l’Europe et les États-Unis », a noté le chef de l’État. Cela en fait par ailleurs un contrepoids naturel à la Chine, qui produit aussi des légions de spécialistes.

Pour autant, il n’est pas question de ne pas travailler et dialoguer avec les USA et la Chine. Les deux pays sont disposés à la coopération, mais « on ne veut dépendre de personne ». « Cela ne veut pas dire fermé, mais on veut des technologiques que l’on maîtrise, avec des partenaires en qui on a confiance, sans jamais de dépendance excessive », a-t-il poursuivi.

L’Inde et la France ne désirent pas se retrouver écrasés entre les USA et la Chine. // Source : Klobovy

Des précisions sur cette alliance franco-indienne sont d’ailleurs attendues ce lundi 10 février lors d’une rencontre avec Narendra Modi, le premier ministre indien, a glissé le chef de l’État. Ces jours-ci, des annonces d’ampleur ont eu lieu autour de l’IA, dont un ensemble d’investissements à hauteur de 109 milliards d’euros en France sur plusieurs années.

Cet axe entre Paris et New Delhi, qui pourrait aussi embarquer d’autres pays ne souhaitant pas se retrouver en situation de dépendance entre la Chine ou les États-Unis, s’avère être la poursuite logique d’une coopération historique ancienne entre les deux puissances. Le rapprochement dans ce domaine technologique en est un prolongement naturel.

Des liens diplomatiques étroits entre la France et l’Inde

« Depuis les années 1970, la France et l’Inde sont des partenaires stratégiques particulièrement alignés. Les deux pays croient à l’autonomie stratégique », relevait d’ailleurs en 2023 Christophe Jaffrelot, directeur de recherche au CNRS et spécialiste reconnu du sous-continent indien, dans un entretien au Grand Continent.

Il existe un partenariat stratégique entre Paris et New Delhi depuis 1998, et, signe de la grande proximité entre les deux capitales, la relation bilatérale est même qualifiée de relation spéciale. Celle-ci a encore été densifiée en 2023 avec la signature de deux documents cadres pour les années à venir, jusqu’en 2047, et pour l’Indo-Pacifique.

Cette proximité avec l’Inde s’illustre aussi dans le cadre de la stratégie de l’Indo-Pacifique que la France cherche à bâtir depuis plusieurs années, en resserrant et développant ses partenariats. L’Inde, donc, mais aussi avec des nations aux intérêts et valeurs proches : le Japon, l’Australie, la Corée du Sud et la Nouvelle-Zélande.

Emmanuel Macron et Narendra Modi mettent souvent en scène leur grande proximité, pour symboliser l’alliance des deux pays. // Source : MEAphotogallery

C’est vrai dans le domaine de la défense, comme l’a rappelé M. Macron au sujet des marines de guerre et des avions de combat, ainsi que dans le nucléaire civil et plus largement l’énergie –l’Alliance solaire internationale, initiative conjointe entre les deux pays lancée en 2018, a été mentionnée à cette occasion.

Une convergence de vues existe également dans le spatial, dans la politique étrangère, avec la défense d’une vision multipolaire du monde, dans les problématiques liées au changement climatique et à l’environnement, et dans divers autres domaines, de la sécurité à la lutte contre le terrorisme, en passant par le numérique et la cybersécurité.

L’intelligence artificielle, qui est en plein boom depuis quelques années, ne pouvait donc pas échapper à cette amitié franco-indienne qu’Emmanuel Macron célèbre régulièrement. « L’Inde est un partenaire incontournable face à l’accélération du déploiement de l’intelligence artificielle », reconnaissait d’ailleurs déjà l’ambassade de France en Inde sur son site web.

Plus largement, l’Inde et la France n’ont pas non plus de faire l’impasse sur les opportunités économiques de l’IA. Si l’indépendance est une « conviction profonde » affichée par Emmanuel Macron, il y a aussi le désir de voir des pépites françaises et européennes prendre les premières places, aujourd’hui surtout occupées par des Américains et des Chinois.

Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à PressTiC Numerama, en sa qualité de responsable de traitement. Ces données sont traitées avec votre consentement aux fins de vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur ce site. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Cet article existe grâce à Numerama+ Les abonnés Numerama+ offrent les ressources nécessaires à la production d’une information de qualité et permettent à Numerama de rester gratuit. Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l’I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+