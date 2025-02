Lecture Zen Résumer l'article

Orange annonce le lancement d’un nouveau forfait appelé « Performance série spéciale 5G+ », avec 350 Go de données utilisables en 5G autonome (5G SA). Il y a néanmoins un problème : il est réservé aux clients Pro/PME et Entreprise.

Après Free Mobile, qui propose la 5G SA en option gratuite dans son abonnement à 19,99 euros par mois, Orange se lance à son tour dans la « vraie 5G » — basée sur un cœur de réseau 5G autonome, avec de meilleurs débits, une latence plus faible et plus de sécurité. L’opérateur historique la renomme pour l’occasion « 5G+ », afin d’offrir une meilleure distinction à ses clients. Il avait déjà lancé une box 5G+ fin 2024.

La 5G SA (Stand Alone, pour indépendante) peut être considérée comme le véritable réseau de cinquième génération, contrairement à la 5G NSA (Non Stand Alone, non indépendante), lancée en France en 2020. La 5G NSA utilisait l’infrastructure de la 4G pour fonctionner, avec des antennes 5G. La 5G SA, elle, est pleinement indépendante. Elle dispose de son propre cœur de réseau exclusif aux personnes connectées en 5G SA. Elle est donc plus performante et conforme aux promesses de la nouvelle génération.

Dans un communiqué publié le 6 février 2025, Orange annonce lancer « une offre inédite 5G+ ». L’opérateur promet :

Une meilleure expérience pendant les appels vocaux grâce à la technologie VoNR , qui succède à la VoLTE. Elle permet de faire transiter les appels sur une infrastructure 5G, avec une qualité audio digne des meilleures applications.

, qui succède à la VoLTE. Elle permet de faire transiter les appels sur une infrastructure 5G, avec une qualité audio digne des meilleures applications. Une meilleure sécurisation des données , puisque la 5G SA bénéficie des dernières normes de chiffrement.

, puisque la 5G SA bénéficie des dernières normes de chiffrement. Une latence en baisse , puisque la 5G SA ne repose plus sur l’infrastructure de la 4G.

, puisque la 5G SA ne repose plus sur l’infrastructure de la 4G. Une meilleure répartition des clients sur les antennes, grâce au network-slicing. Cette nouveauté de la 5G, qui n’était pas encore déployée, permet de découper le réseau en plusieurs tranches pour optimiser les connexions.

Pour 79 euros par mois hors taxe, Orange propose à ses clients professionnels un forfait avec 350 Go de données (n’en déplaise aux personnes qui veulent réguler cet aspect), de la voix et des messages illimités et un accès inédit à la 5G+. Le forfait s’appelle Performance série spéciale 5G+.

Le forfait Performance 5G+ sur le site d’Orange Pro. // Source : Capture Numerama

Après de premiers tests sur des réseaux privés, notamment pendant les Jeux olympiques de Paris, Orange commercialise pour la première fois une offre avec un accès à la 5G SA. Le problème est que l’opérateur la réserve pour l’instant aux clients Pro/PME et Entreprise, sans doute pour diminuer la charge sur ses antennes et réaliser de derniers tests. En toute logique, 2025 devrait être l’année où SFR, Bouygues et Orange lancent leurs premières offres 5G+ pour le grand public.

Chez Free, où la 5G SA est disponible depuis septembre 2024, les premiers tests notent une différence légère entre la 5G NSA et la 5G SA, avec des débits à peine meilleurs. L’opérateur n’a pas encore totalement déployé les capacités de son nouveau réseau, qui n’est d’ailleurs toujours pas compatible avec les iPhone. Orange, on l’espère, pourrait prendre en charge les smartphones d’Apple dans les prochaines semaines. Et pourquoi pas déployer la technologie RCS, qui remplace les SMS, au même moment ?

