À l’occasion de sa « journée des communautés », Free a répondu aux questions de plusieurs médias spécialistes de l’opérateur. Le sujet du déploiement de la 5G SA a été évoqué, avec des nouvelles apparemment positives.

Tous les ans, Free organise une « journée des communautés ». À cette occasion, l’opérateur invite plusieurs sites et blogueurs qui le connaissent par cœur, comme les sites Univers Freebox, Freenews et RNC Mobile, pour répondre à leurs questions. La communauté Free a le droit à des avant-premières (mais signe des contrats de confidentialité) et peut discuter avec les responsables de l’entreprise, comme Xavier Niel.

Le 18 octobre, à l’occasion de l’édition 2024 de l’événement, le sujet de la 5G SA a été évoqué. Dylan Legros, un des membres de la communauté Free présent sur place, indique que « la balle est dans le camp d’Apple ».

Notre bref échange avec Dylan Legros d’Univers Freebox et RNC Mobile, présent sur place. // Source : X

Comment se passe le déploiement de la 5G SA sur iPhone ?

En septembre 2024, Free est devenu le premier opérateur à déployer son réseau 5G SA (pour 5G Stand Alone). Il s’agit d’un réseau 5G basé sur une infrastructure 5G, alors que le réseau 5G actuel dispose d’un cœur de réseau 4G, avec plusieurs défauts (latence plus élevé, moins de vitesse, etc.) L’opérateur a déployé la 5G SA sur ses 6 950 antennes 3,5 GHz, mais le réserve pour l’instant à quelques téléphones (comme les Samsung), avec une option à activer manuellement dans les réglages.

Aujourd’hui, les iPhone ne sont pas compatibles avec la 5G SA. Il ne s’agit pas d’un problème matériel, mais d’une question de compatibilité logicielle.

Chaque opérateur doit fournir à Apple un fichier correspondant à ses réglages, appelé IPCC. La marque californienne réalise des tests en interne (sur l’autonomie notamment) et, quand elle le décide, déploie la mise à jour sur les iPhone. Les abonnés Free Mobile sur iPhone sont en attente de cette fameuse mise à jour, qui leur permettra d’activer la 5G SA dans les réglages. La VoNR, pour téléphoner en 5G, devrait aussi être supportée.

L’activation de la 5G SA dans les réglages d’un iPhone, avec un opérateur compatible (il n’y en a aucun en France aujourd’hui). // Source : Apple

Jusqu’à aujourd’hui, personne ne savait où en était Free. L’opérateur semblait miser sur un démarrage progressif de sa nouvelle 5G, ce qui pouvait expliquer la disponibilité de la 5G SA quasi-exclusive aux Samsung. Les utilisateurs d’iPhone craignaient que Free attende plusieurs mois pour déployer la mise à jour, le temps de préparer ses antennes.

À en croire Free lors de sa journée des communautés, « la balle est dans le camp d’Apple et non de Free pour le déploiement de la mise à jour nécessaire ». Cela laisse supposer que le fichier IPCC a été envoyé à Apple, qui peut donc déployer la mise à jour 5G SA quand il le souhaite. L’opérateur n’a normalement plus son mot à dire, il est dépendant des équipes de validation de la marque californienne.

Sur son site dédié à la compatibilité des téléphones, Free référence les appareils compatibles 5G SA, comme les Samsung. // Source : Free

Quand est-ce que la 5G SA de Free arrivera sur iOS ?

Dans le passé, notamment lors du déploiement de la 5G en 2020, Apple avait traîné pendant plusieurs semaines avant de déployer les IPCC d’Orange, SFR et Bouygues, qui commençaient à s’impatienter. La marque avait attendu la mise à jour iOS 14.3, publiée un 14 décembre, pour activer la 5G sur les iPhone.

Fin octobre, Apple déploiera iOS 18.1, qui active notamment Apple Intelligence. Les versions bêta de cette nouvelle version ne contiennent pas l’IPCC 5G SA de Free, mais cela ne veut rien dire. Apple peut parfaitement déployer la mise à jour du réseau Free Mobile simultanément au lancement public d’iOS 18.1, par une mise à jour de ses serveurs (il faudra se rendre dans Réglages, Général, Informations pour se la voir proposer).

Si le scénario de la 5G se reproduit, il faudra probablement attendre iOS 18.2, en décembre, pour bénéficier de la 5G SA sur iPhone. Apple pourrait avoir décidé d’attendre les autres opérateurs, sur leur demande, même si rien ne dit qu’ils déploieront leur 5G SA, aussi appelé 5G+, en 2024 (il y a aussi la question du marketing : Free veut-il brander sa 5G SA en « 5G + », ce qui implique une validation plus profonde chez Apple ?). Le plus probable reste un déploiement rapide, avec iOS 18.1, sauf si Free déforme la réalité quand il dit avoir envoyé son IPCC à Apple.

