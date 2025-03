Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Le réseau 5G SA d’Orange s’étend à son offre mobile. Dorénavant, il est possible de profiter gratuitement de la 5G+, et bonne nouvelle, ce forfait en promotion est éligible.

Après Free, la 5G SA, (ou 5G+), est disponible dans le catalogue d’Orange. Il est maintenant possible d’y accéder avec un forfait mobile Orange 5G et de profiter de débits plus importants et d’une latence plus réduite. Le forfait Série Spéciale 120 Go est d’ailleurs le bon candidat pour s’y essayer, surtout avec cette promotion.

Orange propose son forfait Série Spéciale 120 Go 5G sans engagement, au prix de 19,99 € par mois avec le code HIVER25 à rentrer dans le panier. Ce forfait propose l’option 5G+ gratuitement.

C’est quoi, ce forfait ?

Ce forfait Orange valable pour toute nouvelle souscription comprend les appels, SMS, MMS illimités depuis la France vers la France y compris les DOM et depuis les zones Europe, DOM, Suisse/Andorre vers ces zones et la France. Vous bénéficiez d’une enveloppe confortable de 120 Go en France, ainsi que 50 Go dans les zones Europe, DOM, Suisse et Andorre (débit réduit au-delà).

Depuis quelques jours, Orange a annoncé que tous ses clients 5G équipés de smartphones compatibles pouvaient profiter gratuitement de l’option 5G+, à activer dans l’espace client. Vous aurez accès au réseau 5G SA de l’opérateur, avec une latence plus faible, une meilleure stabilité des appels, plus de sécurité sur le réseau et surtout un débit encore plus élevé — jusqu’à 10 fois plus rapides que de la 4G.

À ce prix, ce forfait Orange compatible 5G+ est-il une bonne affaire ?

C’est même une excellente affaire, si votre smartphone est compatible. Si vous avez besoin de plus de data, notez qu’en plus de l’option 5G+ gratuite pour tous les forfaits 5G, Orange lance une nouvelle offre baptisée Série Spéciale 180 Go 5G+ avec un abonnement de 12 mois offerts de ChatGPT Plus. Ce forfait sans engagement est au prix de 40 € par mois (36 € si vous êtes déjà client Orange).

Vous pouvez vous abonner au forfait 1 Go simplement, et en conservant votre numéro actuel, grâce au numéro RIO (Relevé d’Identité Opérateur).

Les points à retenir sur ce forfait Orange 120 Go :

La 5G+ gratuite

50 Go pour la zone Europe

La qualité du réseau Orange

