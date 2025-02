Lecture Zen Résumer l'article

Pour améliorer la sécurité de votre carte SIM, vous pouvez en changer le code PIN. Voici comment le modifier si vous avez un iPhone ou un smartphone Android.

C’est un réflexe qu’on a peu : modifier son code PIN pour sécuriser sa carte SIM. Très souvent, c’est « 0000 » ou « 1234 ». Mais face au danger de se faire voler sa carte SIM, il est préférable de le changer. Néanmoins, les risques sont limités : la menace vient surtout d’ailleurs.

Qu’est-ce que le code PIN ?

« PIN » signifie « Personal Identification Number », ou Numéro d’Identification Personnel. Il s’agit d’un code, le plus souvent de quatre chiffres, qui permet de verrouiller et déverrouiller sa carte SIM. Il ne faut pas le confondre avec le code de son téléphone portable. Le code de déverrouillage de son appareil empêche à ceux qui ne l’ont pas d’accéder aux données. Le code PIN de la carte SIM n’est utile que pour protéger les données de la carte.

Par défaut, le code PIN est le plus souvent « 0000 » ou « 1234 ». Vous pouvez le trouver sur le courrier que vous avez reçu avec votre carte.

Changer son code PIN sur iPhone

Sur iPhone :

Allez dans les paramètres de votre appareil ;

Cliquez sur « Données cellulaires » ;

Sélectionnez la carte SIM concernée ;

Tout en bas, cliquez sur « PIN de la carte SIM » ;

Cliquez ensuite sur « Modifier le PIN ».

Comment changer son code PIN sur iPhone // Source : Numerama

Vous pouvez ensuite choisir le code de votre choix, avec quatre chiffres minimum. En décochant le paramètre « PIN carte SIM », vous n’aurez plus de code PIN à rentrer. Ça peut être pratique, puisqu’à chaque fois qu’on allume son smartphone, il faut entrer le code PIN et le code du téléphone une première fois.

Changer son code PIN sur Android

Sur Android :

Allez dans les paramètres de votre appareil ;

Cliquez sur « Sécurité & vie privée », puis sur « Sécurité et confidentialité renforcées » ;

Dans la section « Sécurité », cliquez sur « Paramétrer le verrouillage de la carte SIM » ;

Cliquez ensuite sur « Modifier le code PIN de la carte SIM ».

Les étapes pour changer son code PIN sur Android // Source : Numerama

Vous devrez ensuite entrer le code actuel, puis configurer le nouveau code de votre choix. Dans ce même menu, vous pouvez aussi déverrouiller la carte SIM et faire en sorte qu’il ne vous soit pas demandé en décochant le paramètre « Verrouillage de la carte SIM ».

Pourquoi modifier son code peut être utile

Sécuriser son code PIN était primordial il y a quelques années, mais ça l’est moins aujourd’hui. Auparavant, la carte SIM stockait les contacts et les SMS ; ce n’est plus forcément le cas aujourd’hui. On peut stocker ses contacts sur iCloud ou dans son compte Google par exemple ; pratique pour en avoir de manière illimitée et sur plusieurs appareils. Quant aux SMS, ils peuvent être stockés sur n’importe quel téléphone.

Attention toutefois : si vous perdez votre téléphone, une personne malintentionnée peut retirer la carte SIM et la mettre dans un autre appareil. Si votre code PIN est basique, cette personne pourrait utiliser votre numéro de téléphone pour envoyer des SMS ou passer des appels. Ce qui pourrait usurper votre identité. Elle pourrait aussi recevoir un SMS de double authentification.

Comment faire si je ne connais plus mon code PIN ?

Si vous avez oublié votre code PIN, pas de panique. Vous pouvez tout d’abord essayer les combinaisons par défaut : « 0000 » et « 1234 ». Pour entrer votre code PIN, vous avez trois tentatives (soit deux erreurs) avant que votre carte SIM soit bloquée.

Si ça ne fonctionne pas ou que vous avez effectué trop de tentatives, vous aurez besoin de votre code PUK (pour « Personal Unlock Key »). Il s’agit du code de déblocage, composé de huit chiffres. Pour l’obtenir, vous pouvez regarder sur le support en plastique de votre carte SIM, si vous l’avez toujours. Sinon, vous pouvez vous rendre sur l’espace client de votre opérateur, ou contacter ledit service client.

La réinitialisation du code PIN peut aussi s’effectuer directement sur son smartphone, en renseignant le code PUK. Vous pouvez aussi le faire en tapant la formule*05*[code PUK]*[nouveau code PIN] *[nouveau code PIN]#.

