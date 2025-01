Lecture Zen Résumer l'article

Au CES 2025, Steam a annoncé une petite révolution sur le marché des PC au format console portable : l’ouverture de SteamOS à la concurrence. Lenovo sera le premier partenaire à dégainer avec le Legion Go S.

On est peut-être en train d’assister à une petite révolution sur le marché des PC déguisés en console portable, marché amorcé par Valve avec le Steam Deck et dans lequel se sont engouffrés d’autres constructeurs. À l’occasion du CES 2025, Valve, justement, a officialisé l’ouverture de son système d’exploitation SteamOS à ses concurrents, le 7 janvier.

Et il ne faudra pas attendre longtemps avant de voir un premier produit tournant sous SteamOS, mais qui n’est pas un Steam Deck. En mai, Lenovo lancera le Legion Go S, une machine pourvue de la nouvelle puce Ryzen Z2 Go et proposée avec une version qui tournera donc le dos à Windows pour la partie logicielle (il y aura quand même une déclinaison avec Windows).

C’est sans doute la meilleure chose qui puisse arriver à ces produits populaires, sachant que Valve compte exploiter le filon avec d’autres partenaires.

Le Lenovo Legion Go S au CES 2025. // Source : Nicolas Lellouche pour Numerama

SteamOS gagne une première bataille face à Windows

Les rivaux du Steam Deck, comme le Legion Go de Lenovo ou encore le Rog Ally d’Asus, ont tout pour plaire. Ainsi, ils sont plus puissants que la machine de Valve et fournissent des performances en hausse. Ils ont néanmoins un immense défaut : le système d’exploitation Windows, qui est loin d’être optimisé pour le gaming et pénalise l’ergonomie générale avec des frictions et des bugs. SteamOS, qui s’appuie sur Linux, n’a pas ce problème : c’est un système d’exploitation 100 % pensé pour le jeu, avec une interface agréable à parcourir (accès direct à la bibliothèque), quand Windows nécessite une surcouche peu valorisante.

En étant pleinement compatibles avec SteamOS, les futurs PC déguisés en console portable vont gagner un argument immense. On se languit en tout cas d’essayer le Legion Go S « Powered by SteamOS », et de découvrir ce que sa puce Z2 Go a dans le ventre. Il faudra, à ce sujet, tempérer un peu les attentes : la Z2 Go repose sur la même architecture que le Steam Deck (RDNA 2), mais avec quatre cœurs GPU en plus.

D’aucuns pourraient penser que la stratégie de Valve est étrange : l’entreprise serait gagnante en gardant SteamOS pour lui. Ce serait oublié que Valve est d’abord le fournisseur d’une plateforme de distribution de jeux vidéo. En ce sens, il se fiche de l’appareil que vous utilisez, pourvu que vous achetiez vos jeux chez lui (Steam). En faisant preuve d’ouverture, c’est un public toujours plus large qui est concerné et moins d’opportunités laissées à ses vrais concurrents (comme l’Epic Games Store).

Le Lenovo Legion Go S au CES 2025. // Source : Nicolas Lellouche pour Numerama

Dans son communiqué, on peut d’ailleurs lire : « Avant la sortie de la Legion Go S, une version bêta de SteamOS sera publiée, qui devrait améliorer l’expérience utilisateur sur d’autres appareils portables. Tout un chacun pourra la télécharger et l’essayer. » Valve promet par ailleurs un suivi total en termes de fonctionnalités et de mises à jour — ce ne sera pas un SteamOS au rabais.

La réponse de Microsoft, qui n’a toujours pas lancé de Xbox portable malgré l’intérêt qu’elle est susceptible de créer avec le Game Pass, n’a pas tardé à arriver. À l’occasion d’une table ronde organisée au CES (via The Verge), Jason Ronald, vice-présidence du département Next Generation, a annoncé l’arrivée d’une nouvelle expérience gaming pour l’usage portable.

« Je dirais qu’elle associera le meilleur de Xbox et de Windows, car nous avons passé ces 20 dernières années à bâtir un système d’exploitation de classe mondiale, mais limité à la console. Nous nous focalisons aujourd’hui sur la manière dont nous pouvons offrir ces expériences aux joueurs et aux développeurs, dans l’écosystème Windows », a-t-il indiqué. La guerre est lancée, mais SteamOS a déjà remporté une première bataille.

