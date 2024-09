Lecture Zen Résumer l'article

Alors que la présentation de la PlayStation 5 Pro semble imminente, un analyste rappelle que les ventes de la PS4 Pro n’ont pas pesé si lourd dans la gamme. Le prix risque effectivement d’être un frein immense.

La PlayStation 5 Pro est sur toutes les lèvres depuis quelques semaines. La future console de Sony n’a pas encore été officialisée, mais c’est tout comme : après des fuites crédibles ces derniers mois, le constructeur a commencé l’opération teasing. Selon plusieurs indiscrétions, la PS5 Pro sera présentée la semaine prochaine.

Mais alors que l’annonce est imminente, l’analyste Daniel Ahmad, qui travaille pour Niko Partners, n’a pas manqué de rappeler que cette future console restera avant tout un produit de niche. « Il y a beaucoup d’engouement pour la PS5, mais il faut rappeler que la PS4 pèse moins de 15 % des ventes globales de la PS4. C’est un produit premium conçu pour une niche », explique-t-il dans un tweet publié le 6 septembre. Il estime qu’une baisse de prix de la PS5 et un jeu comme GTA 6 aideront davantage Sony à maintenir des ventes élevées.

Teasing PS5 Pro par Sony // Source : Sony

Quel prix pour la PS5 Pro ?

La PlayStation 5 Pro devrait faire rêver les amatrices et amateurs de jeux vidéo souhaitant jouer dans les meilleures conditions. Elle deviendra ainsi la console la plus puissante du monde, devant la Xbox Series X. Si les performances suivent, elle pourrait nous permettre de bénéficier d’une qualité d’image ahurissante (4K natif en 60 fps ?). Mais ces prestations auront un prix et la PS5 Pro risque ainsi de coûter cher.

À son lancement en 2016, la PlayStation 4 Pro coûtait 400 € — soit le prix de la PS4 normale à sa sortie en 2013. Si cette stratégie est réitérée, alors on pourrait espérer une PS5 commercialisée à 550 € — le prix de la PS5 aujourd’hui (modèle équipé d’un lecteur de disque). Ce qui voudrait dire que Sony baisserait le tarif de la PS5 en parallèle.

Cette éventualité est peu plausible. Quand la PS4 Pro a été lancée, la PS4 coûtait déjà moins cher (il y avait eu une première baisse de 50 € dès fin 2015). Or, sur cette génération, Sony a plutôt tendance à céder à l’inflation : la PS5 coûtait 500 € en novembre 2020 et vient de subir une grosse hausse de prix au Japon. Récemment, c’est même le prix des manettes qui a augmenté.

À combien peut-on espérer la PS5 Pro ? Sans doute à 100 € de plus que la PS5, ce qui donnerait 550 € (sans lecteur) et 650 € (avec lecteur). La somme de 600 € représente un palier psychologique certain. Sony l’avait tenté avec la PlayStation 3 et avait vite dû revoir ses ambitions.

La gamme pourrait donc être la suivante :

PS5 sans lecteur à 450 €

PS5 avec lecteur à 550 €

PS5 Pro sans lecteur à 550 €

PS5 Pro avec lecteur à 650 €

Sony pourrait aussi lancer un seul modèle de PS5 Pro : celui sans lecteur, qui propose un prix d’appel plus doux — sans dépasser les 600 €. Les personnes intéressées pourront alors acheter le lecteur amovible à part (il coûte 120 €).

