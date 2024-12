Lecture Zen Résumer l'article

Le père Noël est passé et vous a apporté une carte cadeau. En d’autres termes, il a subtilement évité de choisir un cadeau précis et vous a confié la mission. Comme lui, vous ne savez pas trop quoi acheter avec cette carte prépayée ? Voici nos idées pour dépenser au mieux votre carte cadeau.

Vous avez exploré nos idées de cadeaux à moins de 10 € ou encore nos suggestions de meilleurs cadeaux à moins de 100 €, mais rien ne vous attire. Pas de panique, nous avons parcouru le web pour vous dénicher de belles idées de cadeaux sympas à vous offrir.

Comment utiliser au mieux votre carte cadeau ? Nos idées

Des cartes cadeaux, il en existe des milliers pour tout type de site web ou de plateforme. Dans ce guide, nous nous concentrons uniquement sur les cartes des e-commerçants populaires tels qu’Amazon, Fnac, Darty — qui figurent souvent parmi les cadeaux trouvés sous le sapin. Pour vous aider à tirer le meilleur parti de votre carte, nous avons classé nos suggestions par ordre de prix. Quel que soit le montant de votre carte cadeau, vous trouverez facilement une idée qui correspond à votre budget :

Câble USB-C pour la charge rapide à 9,99 €

Câble USB-C Anker // Source : Montage Numerama

Un petit cadeau, mais d’une grande utilité. Certes, un câble USB-C ne figure pas parmi les cadeaux les plus glamour, mais il se révèle indispensable au quotidien. D’autant plus si vous avez reçu des AirPods 4(désormais livrés sans câble) ou un smartphone de dernière génération. Utilisez la carte cadeau pour compléter votre équipement est une bonne idée et vous permettra de tirer pleinement parti des capacités de charge rapide de votre nouveau smartphone ou tout autre appareil tech doté d’un port USB-C.

Le jeu de société Mot Malin à 14,99 €

Mot Malin // Source : Montage Numerama

Pourquoi ne pas utiliser sa carte cadeau pour acheter un jeu de société ? Mot Malin est le genre de jeu qui peut vite tourner au fourire. Le principe : faire deviner des mots en utilisant un mot indice commun. Simple à comprendre, mais toujours imprévisible, Mot Malin est clairement un jeu d’improvisation et cela donne lieu à des situations particulièrement drôles.

La nuit des temps (René Barjavel) à 21 €

La nuit des temps // Source : Montage Numerama

Si vous avez envie d’utiliser votre carte cadeau pour découvrir un bon livre de science-fiction, nous avons ce qu’il vous faut. Pour éviter toute prise de risque, nous vous conseillons ce chef-d’œuvre qu’est La Nuit des temps de René Barjavel. Sorti en 1968, ce roman intemporel nous embarque avec une équipe d’explorateurs en Antarctique, qui fait la découverte d’un mystérieux secret enfoui sous la glace depuis 900 000 ans.

Vous pouvez aussi retrouver d’autres recommandations dans notre guide des 50 livres de SF du 21ᵉ siècle à lire absolument.

Une housse d’ordinateur JETech à 21,99 €

Housse d’ordinateur JETech // Source : Montage Numerama

Si vous faites partie des heureux élus à avoir reçu un MacBook ou tout autre ordinateur portable en cadeau, il est temps de penser à sa protection. Cette housse JETech est sobre et particulièrement bien conçue. On retrouve une poche principale doublée avec des coussins et un tissu doux dans lequel on peut glisser l’ordinateur pour le protéger des chocs. Devant, une autre poche permet de glisser le chargeur et d’autres accessoires à embarquer avec son laptop (comme des clés USB, une souris, un adaptateur, etc.). Bien qu’elle soit spécialement conçue pour les MacBook, cette housse peut également accueillir d’autres ordinateurs portables, à condition que leurs dimensions soient similaires à celles d’un MacBook, comme une Surface ou un Intel XPS.

Une carte Netflix à 25 € (ou un abonnement à Prime Video)

Carte Netflix // Source : Montage Numerama

Pourquoi ne pas transformer sa carte-cadeau en un abonnement ? Sur Amazon, Fnac et d’autres e-commerçants, il est possible d’acheter des tonnes de cartes prépayées en tout genre. Une bonne option peut être de se diriger vers un abonnement à une plateforme SVOD pour regarder les dernières sorties. Il existe des tonnes d’options, à vous de voir quel catalogue vous attirent le plus en consultant notre guide :

Un Lego Bonsaï à 39,99 €

Lego Bonsaï // Source : Montage Numerama

Si vous rêvez d’un bonsaï mais que vous n’avez pas la main verte, une version Lego est faite pour vous. Pas besoin d’arrosage, juste un peu de patience pour l’assembler. Une fois assemblé, ce set de Lego de 878 pièces permet d’avoir un bel objet de décoration. La pièce arbore des petites fleurs de cerisier qui ajoutent une touche colorée qui peut habiller un bureau ou une étagère.

Un pack d’ampoules LED connectée à 43,99 €

Pack d’ampoules LED Philips HUE // Source : Montage Numerama

Votre cadeau peut aussi être un bon moyen d’améliorer l’ambiance de votre intérieur. La gamme HUE d’ampoules LED Philips n’est plus à présenter. Avec ces dernières, il est possible de changer l’ambiance d’une pièce directement depuis son smartphone via l’application Philips. Une fois connectée en Bluetooth, vous pouvez même paramétrer l’intensité et la colorimétrie en fonction de l’heure. Il est possible, par exemple, de simuler un lever ou un coucher de soleil. Dans ce pack, vous avez de quoi faire avec quatre ampoules E27 que vous pouvez répartir un peu partout.

Le jeu de l’année à 53,49 €, tout simplement

Astrobot PS5 // Source : Montage Numerama

Pour ceux qui l’ont manqué cette année, Astro Bot a été élu meilleur jeu de l’année 2024, et c’est bien mérité pour ce « Super Mario » de la PS5.

Pour aller plus loin Meilleurs jeux PS5 : les 20 valeurs sûres de la console en 2024

Le jeu de plateforme, dans lequel on incarne le petit robot Astro, regorge de bonnes idées tant sur le fond que sur la forme. Avec ses 50 planètes aux environnements variés, il vous tiendra en haleine durant 12 à 15 heures de jeu emplies de mignonnerie.

Des écouteurs sans fil Nothing EAR A à 69,99 €

Ecouteurs sans fil Nothing EAR A // Source : Montage Numerama

Inutile de dépenser une somme folle dans des écouteurs sans fil pour avoir un son de qualité. Les Nothing Ear A ne sont certes pas des AirPods Pro 2, mais restent tout à fait intéressants dans leur gamme de prix. Ces derniers proposent un design unique qui cache des performances solides. Le son est assez équilibré, tant sur les basses que sur les aigus, et ils s’offrent même le luxe d’embarquer une réduction de bruit active.

Liseuse Kindle à 109,99 €

Liseuse Kindle // Source : Montage Numerama

La sensation d’un livre et de ses pages n’a pas d’égal. Mais une liseuse peut s’avérer bien pratique pour économiser quelques kilos lors d’un voyage. Avec celle-ci, vous pouvez embarquer un tas de bouquins partout avec vous. Dans ce registre, la marque Kindle d’Amazon fait partie des références sur le marché. Cette version d’entrée de gamme compacte permet de profiter de centaines de livres grâce à ses 16 Go de stockage, le tout pendant 6 semaines sans recharge. Il existe deux versions, une avec pubs et une sans pubs, moyennant 10 € supplémentaire.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Si vous avez aimé cet article, vous aimerez les suivants : ne les manquez pas en vous abonnant à Numerama sur Google News.