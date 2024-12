Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] L’Apple Watch Series 9 est la dernière-née des montres connectées d’Apple. Avec son suivi de santé optimisé et les nombreux sports compatibles, c’est un modèle de montres à considérer, surtout quand elle baisse de prix.

C’est quoi, cette promotion sur l’Apple Watch 9 ?

La version cellular 45 mm de l’Apple Watch Series 9 est normalement vendue 599 €. Elle est actuellement proposée au prix de 399,02 € sur le site de Boulanger.

C’est quoi, cette montre connectée d’Apple ?

L’Apple Watch Series 9 reprend les lignes élégantes propres aux montres du fabricant, ainsi que les très bonnes finitions premium. La montre est du plus bel effet au poignet et se porte parfaitement bien au quotidien, y compris en dehors de vos sessions de sports. Elle est conçue pour résister aux chocs, à la poussière et à une immersion dans l’eau jusqu’à 50 mètres.

Son écran OLED à la luminosité de 2 000 nits procure une excellente visibilité, même en plein soleil. Parcourir l’écran de la montre est un plaisir pour les yeux, tout comme sa fluidité optimale dans les menus, grâce à son taux de rafraîchissement de 60 Hz. La Watch Series 9 se montre de plus très ergonomique, et embarque une nouvelle fonction baptisée « Double Tap » qui permet d’interagir efficacement avec l’écran. D’un pincement ou tapotement du pouce et de l’index, vous pourrez réagir à une notification, répondre à un appel, ou gérer la lecture de votre musique.

Le double tapotement permet de contrôler sa montre // Source : Numerama

À ce prix, l’Apple Watch 9 est-elle une bonne affaire ?

L’Apple Watch Series 9 est une excellente montre connectée, surtout lorsque son prix passe sous les 400 €. Très complète, elle embraque toutes les fonctionnalités classiques de santé, de sécurité et de suivi d’activité. Les données proposées sont pertinentes et précises, grâce aux performances de la puce Apple S9. Vous retrouverez les mesures du taux d’oxygène dans le sang, un électrocardiogramme, ou encore un outil pour mesurer les phases du sommeil. La montre ne fait pas l’impasse sur la sécurité, et incorpore un bouton qui vous permet d’appeler les secours en cas de besoin.

Pour celles et ceux qui souhaitent un accessoire complémentaire à la pratique du sport, l’application Exercice vous propose de nombreux entraînements, ainsi que des données avancées pour optimiser vos performances. Niveau batterie, comptez environ 36 h d’autonomie en mode économie d’énergie, et presque 20 h sans. Enfin, l’Apple Watch Series 9 est bien sûr compatible avec Siri.

C'est sûr : vous payez votre forfait mobile trop cher Forfait mobile : comparez toutes les offres 4G et 5G sans engagement Comparateur forfait mobile sans engagement

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Marre des réseaux sociaux ? Rejoignez-nous sur WhatsApp !