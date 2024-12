Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Si les Apple Watch vous font de l’œil, mais que leur prix plutôt élevé vous freine, le modèle SE est un excellent compromis. La version GPS 40 mm est en ce moment en promotion.

C’est quoi, cette promotion sur cette Apple Watch ?

Sortie en 2022, la montre connectée Apple Watch SE modèle GPS 40 mm est normalement vendue 249 €. Elle est en ce moment proposée au prix de 219 € sur Amazon.

Vous pouvez la retrouver dans notre guide des meilleures montres connectées à choisir en 2024.

C’est quoi, cette montre connectée ?

L’Apple Watch SE reprend le design rectangulaire atypique des Apple Watch. Sa forme ne plaira pas à tout le monde, mais grâce à ses lignes épurées et son excellente conception, elle trouvera facilement sa place chez celles et ceux qui aiment le style des produits Apple. La montre est confortable à porter, et son écran OLED Retina de 1,78 pouce est parfaitement lisible, y compris en extérieur. Notez qu’elle peut s’allumer d’un simple mouvement de poignet.

L’interface de la montre est intuitive, avec des menus ergonomiques, et une navigation facile via l’écran tactile, ou via le bouton Digital Crown. Ce dernier, propre aux montres du fabricant, permet d’interagir avec votre Apple Watch d’une simple pression, ou en tournant le bouton latéral. Niveau utilisation, watchOS se complète avec votre iPhone et peut afficher des notifications, votre musique, ou Apple Pay. Malheureusement, il faudra vous passer du mode Always-On sur ce modèle. L’écran s’éteint quand la montre est en veille.

Apple Watch SE // Source : Apple

À ce prix, la Watch SE est-elle une bonne affaire ?

À moins de 220 €, le modèle GPS 40 mm est une bonne affaire si vous n’avez pas encore de montre connectée, et que vous n’avez pas envie d’investir dans un modèle trop cher. La Watch SE propose plusieurs capteurs fiables, ainsi qu’une expérience sportive complète. Vous retrouverez, entre autres, un suivi de la fréquence cardiaque qui fournit des relevés précis, un suivi du sommeil bien fourni, et un bon GPS qui fait le travail demandé. Il n’y a pas de fonctions santé, mais c’est le meilleur produit pour entrer dans l’écosystème Apple Watch.

De nombreuses activités sportives sont aussi présentes, dont la pratique de la natation, grâce à l’étanchéité jusqu’à 50 mètres de la montre. Notez qu’elle possède aussi un altimètre. Niveau autonomie, comptez 20 heures, ou même une bonne journée entière, en fonction de votre utilisation.

C'est sûr : vous payez votre forfait mobile trop cher Forfait mobile : comparez toutes les offres 4G et 5G sans engagement Comparateur forfait mobile sans engagement

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous voulez tout savoir sur la mobilité de demain, des voitures électriques aux VAE ? Abonnez-vous dès maintenant à notre newsletter Watt Else !