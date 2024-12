Lecture Zen Résumer l'article

Avec ses Apple Watch, Apple a longtemps régné sur le secteur des montres connectées. Près de 10 ans après son premier modèle, la marque n’est plus leader sur le marché des wearables. Elle se fait rattraper ponctuellement par un monstre chinois, Huawei.

À quelques jours de la fin de l’année 2024, Apple n’est plus le plus grand vendeur de wearables (la catégorie qui englobe les produits qui se portent, comme les montres connectées).

À en croire le cabinet d’analyse économique IDC, le constructeur américain s’est fait détrôner pour la première fois par un concurrent, en l’occurence Huawei. Le géant chinois peut compter notamment sur la croissance de son marché domestique et sur ses montres et bracelets connectés sur toutes les gammes de prix, alors qu’Apple a vu ses ventes reculer.

Si Huawei est premier, c’est grâce à la Chine

Sur les trois premiers trimestres de 2024 (IDC additionne les ventes du Q1, du Q2 et du Q3), le marché des wearables a baissé de 1 % à échelle mondiale.

En Chine, il a augmenté de 20,1 %. Le pays représente une très grande partie du marché : sur les 139 millions d’appareils expédiés en 2024, IDC estime que 45,8 millions l’ont été sur le marché chinois. Huawei en est le principal bénéficiaire, puisqu’il est le numéro 1 local.

Les ventes de « wearables » dans le monde sur les trois premiers semestres de 2024 // Source : IDC

Depuis le début de l’année 2024, Huawei serait à l’origine de 16,9 % des expéditions mondiales, avec un Apple juste derrière à 16,2 %. Apple reste leader dans la plupart des marchés, mais les 35,7 % de Huawei en Chine, quand Apple est à seulement 7,3 %, avantagent nettement le géant chinois. Une tendance qui s’explique aussi par une saturation du marché en Inde et aux États-Unis, selon IDC.

Apple en difficulté sur le marché mondial, mais toujours leader sur les montres

Ce qu’explique le cabinet, c’est que dans certains pays, Apple a déjà conquis le marché des montres connectées, avec ses 22,5 millions d’Apple Watch écoulées. La marque le prouve à chaque nouvelle sortie d’Apple Watch : elle reprend temporairement la première place.

Autre précision importante : IDC additionne les ventes de montres et de bracelets connectés. Or, Apple ne vend que des montres. Sur ce segment précis, la marque reste numéro 1. IDC précise qu’Apple est « confronté à des produits provenant de segments de prix plus variés sur le marché des montres-bracelets ».

D’ici la fin de l’année 2024, notamment avec Noël, Apple pourrait repasser devant Huawei à l’échelle mondiale. Mais son avance n’est plus immense : Huawei pourrait être un leader solide en 2025.

Apple Watch Series 10. // Source : Numerama

Sur l’Apple Store, les prix vont de 249 euros pour la Watch SE à 899 euros pour la Watch Ultra 2. Alors que sur le catalogue de Huawei par exemple, les tarifs vont de 39 euros pour le Band 8 à 899 euros pour la Watch Ultimate. En se coupant de l’entrée de gamme, Apple se coupe de précieuses parts de marché.

De leur côté, Xiaomi, Samsung et BBK (Oppo, Realme, OnePlus, Vivo), connaissent tous une croissance de 25 % environ sur les trois premiers trimestres de l’année. Quant à Apple, la marque est en décroissance de 12,8 % sur la même période. Le cabinet IDC donne un conseil à la marque : proposer des innovations « pour continuer à dominer le secteur ». On sait qu’Apple mise notamment sur la santé.

