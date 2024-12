Lecture Zen Résumer l'article

Selon Bloomberg, Apple a commencé à travailler sur sa prochaine souris, qui devrait remplacer la Magic Mouse d’ici deux ans. Cet accessoire pourrait gommer certains défauts du produit actuel, qui a été lancé en 2009.

15 ans de longévité, c’est sans doute un record pour une souris. La Magic Mouse, la première souris tactile lancée par Apple en 2009, équipe tous les ordinateurs de bureau de la marque depuis l’époque de l’iPhone 3GS. Apple l’a rafraîchi à deux reprises, d’abord en remplaçant les piles par une batterie rechargeable, ensuite en remplaçant le Lightning par l’USB-C, mais n’a jamais touché à ses caractéristiques. Il y a aussi eu des versions colorées, avec l’iMac notamment.

À en croire Bloomberg, dans la newsletter hebdomadaire de Mark Gurman parue le 15 décembre, le règne de la Magic Mouse approche de sa fin. « Une nouvelle souris est en préparation. On me dit que l’équipe de conception d’Apple travaille sur prototypes de l’accessoire ces derniers mois, dans le but de concevoir un produit qui correspond mieux à l’ère moderne », écrit le journaliste.

L’emplacement du port de recharge n’est pas un problème pour Apple

Selon Mark Gurman, Apple chercherait notamment à « remédier à des problèmes de longue date – y compris le problème du port de charge ».

Cette phrase a suffi à convaincre de nombreux médias spécialisés d’un changement d’emplacement pour le port, mais rien ne dit qu’Apple le fera.

Le port USB-C de la Magic Mouse est toujours en bas. // Source : Apple

Régulièrement moqué, l’emplacement du port de recharge de la Magic Mouse est devenu un mème sur Internet. Beaucoup se servent de cette caractéristique pour se moquer de l’absolutisme d’Apple, qui va parfois trop loin au nom de l’épuration du design. Les détracteurs d’Apple, comme ses plus grands fans, ironisent régulièrement sur cet aspect de la souris.

Officiellement, Apple n’a jamais reconnu un problème. La marque rappelle qu’une Magic Mouse ne se charge qu’une à deux fois par an, seulement en quelques minutes. Apple a toujours considéré qu’un port de recharge caché était une bonne décision, puisqu’il permet de proposer un produit plus joli, sans trou, et sans compromis majeur pour l’utilisateur. Rien n’indique que la marque a changé d’avis aujourd’hui, alors que toutes les itérations de la Magic Mouse sortie depuis 2015 incluent un port de recharge sous la souris.

La Magic Mouse dispose d’une surface multitouch et peut reconnaître des gestes tactiles. // Source : Apple

Dans les faits, le port de recharge sous la souris n’a qu’un seul défaut : il empêche d’utiliser le produit avec un fil. La Magic Mouse, contrairement au Magic Keyboard et au Magic Trackpad, ne fonctionne qu’en sans-fil.

Il y a d’autres problèmes plus sérieux avec la Magic Mouse

Quand Bloomberg parle d’une souris plus adaptée au monde moderne, d’autres problèmes nous viennent en tête.

On rêve notamment d’une Magic Mouse plus ronde, dans la lignée de certaines souris Logitech ou de l’ancienne Mighty Mouse de 2005, ou d’une surface tactile moins capricieuse, moins salissante, capable de comprendre plus de gestes. On peut aussi imaginer le retour de vrais boutons, pourquoi pas sur le côté, pour paramétrer l’accès à certaines fonctions système (ou à des applications) rapidement.

L’ancienne souris d’Apple n’était pas tactile, mais ronde. Elle était plus agréable en main. // Source : Apple

Le problème majeur de la Magic Mouse est son ergonomie, puisqu’elle peut faire mal au poignet au bout de plusieurs heures. Le Magic Trackpad, qui offre une large surface tactile, est un produit nettement plus agréable à utiliser. Autre caractéristique que l’on adorerait voir arriver : la possibilité de se connecter à plusieurs appareils facilement, pour passer du Mac à l’iPad ou au Vision Pro sans avoir à miser sur le bon fonctionnement du service de continuité d’Apple. Un bouton sous la souris pour passer d’une connexion Bluetooth à une autre serait pratique.

Selon Bloomberg, rien n’arrivera dans les 12 à 18 mois, ce qui laisse présager d’un lancement simultané aux Mac de fin 2026, possiblement avec les puces M6 (ou plus tard, puisqu’Apple n’a pas l’habitude d’être en avance). Il y a sans doute beaucoup de choses à faire pour améliorer la souris d’Apple, mais la marque ne devrait pas prioriser l’emplacement du port de charge. Une « Quelque chose » Mouse plus pratique, plus agréable et plus polyvalente, même avec un port de recharge caché, serait infiniment meilleure que la Magic Mouse.

