[Deal du jour] Dans le monde des box TV, l’Apple TV 4K est l’une des meilleures box multimédia sur le marché. Pas souvent en promotion, les modèles 64 Go et 128 Go Wifi + Ethernet bénéficient aujourd’hui d’une réduction de 20 €.

Une box TV est essentielle pour regarder vos films et séries dans de bonnes conditions. Les Smart TV peuvent assurer cette fonction, mais leurs performances sont généralement limitées. Quant aux décodeurs et boîtiers fournis par les FAI, ils ne sont pas toujours taillés pour offrir la meilleure expérience non plus. Sorti en 2022, l’Apple TV 4K est l’un des meilleurs boîtiers multimédias sur le marché pour profiter des films et séries en 4K.

L’Apple TV 4K 3ème génération 128 Go Wi‑Fi + Ethernet est normalement commercialisée 189,99 €. Elle est en ce moment proposée dans la boutique de Darty sur le site Rakuten au prix de 169,99 €, grâce au code promo DARTY20 à rentrer dans le panier.

Le modèle Apple TV 64 Go Wi-Fi, habituellement vendu 169,99 €, est disponible au prix de 149,99 €.

C’est quoi, cette box TV d’Apple ?

Ce modèle 2022 de l’Apple TV 4K est un boîtier multimédia compact, aux dimensions de 9,3 × 9,3 × 3,1 cm pour un poids de 214 g. Sa taille et son format carré permettent de la caser facilement dans votre coin TV, d’autant plus que son design minimaliste et ses excellentes finitions en font un objet élégant. L’Apple TV est de plus une box très silencieuse pour assurer un max de discrétion et sa puce A15 Bionic avec un dissipateur thermique intégré évite à la box de chauffer.

Le boîtier d’Apple est compatible avec les normes HDR, HLG, HDR10, HDR10+ et Dolby Vision, pour une image 4K détaillée et de qualité. Le Dolby Atmos et Dolby Digital sont aussi de la partie niveau audio. Notez que vous pourrez connecter en Bluetooth une paire d’écouteurs AirPods Pro 2 ou encore un casque Apple AirPods Max et profiter de l’audio spatial.

L’Apple TV 4K est une vraie petite box à brancher à côté de sa télé. // Source : Numerama

À ce prix, l’Apple TV 4K vaut-elle le coup ?

20 € de réduction, c’est toujours bon à prendre pour un excellent boîtier multimédia, surtout si votre TV ou votre box internet ne sont pas à la hauteur. La box s’intègre de plus parfaitement dans l’écosystème d’Apple. Vous pourrez commander la box via votre iPhone ou iPad ou partager vos photos iCloud sur votre TV. L’interface tvOS est fluide et offre une navigation plaisante. Plusieurs comptes sont configurables, dont des comptes pour les plus jeunes, afin de masquer le contenu pour adultes.

Niveau connectique, vous retrouverez un port HDMI 2.1 et une prise réseau. Malgré une bonne ergonomie, la télécommande Siri Remote n’est pas la meilleure sur le marché des box, la faute à son un anneau directionnel peu pratique. L’assistant vocal Siri est bien sûr disponible d’une pression sur une touche.

Les points à retenir sur l’Apple TV 4K :

Parfaitement intégré à l’écosystème d’Apple

Compatible HDR10, HDR10+, Dolby Vision et Dolby Atmos

L’interface tvOS plaisante

