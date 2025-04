Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Habituellement commercialisé au tarif de 9,99 € par mois, Apple TV+ vient tout juste de lancer une offre promotionnelle à 4,99 € par mois. L’occasion pour Apple de faire découvrir sa série Severance, qui cartonne depuis le lancement de la saison 2.

Après Disney et son offre promotionnelle imbattable du début d’année, c’est au tour d’Apple de brader le prix de son abonnement à sa plateforme de streaming. Du 8 avril au 24 avril 2025, Apple TV + tombe à 4,99 € pendant 3 mois, au lieu de 9,99 € par mois.

C’est quoi, Apple TV+ ?

Apple TV+ n’est pas forcément la première plateforme de streaming à laquelle on pense et pourtant, depuis 2019, son catalogue n’a cessé d’évoluer avec des programmes orignaux qualificatifs. Avec HBO, c’est certainement le catalogue le plus rentable, et ce, bien qu’ils soient bien moins fournis que le géant comme Netflix ou Amazon. De nombreuses œuvres valent le coup d’œil, mais avant de vous présenter nos coups de cœur, faisons un point rapide sur l’accès au service.

Apple TV+ est disponible sur les appareils Apple comme l’iPhone, l’iPad ou le Mac via l’application TV, mais aussi sur de nombreux téléviseurs connectés (Samsung, LG, Sony, Philips, Freebox, etc.). Vous pouvez également en profiter sur une console PlayStation, une Xbox, ou encore sur un PC sous Windows. La seule exception reste Android, qui ne propose pas d’application dédiée. Pas de panique pour autant : vous pouvez toujours accéder au catalogue en passant par le site web tv.apple.com. Il suffit simplement de vous connecter avec un identifiant Apple – la création d’un compte est gratuite.

Que regarder sur Apple TV+ ?

Imaginez séparer totalement votre vie pro de votre vie perso… littéralement. C’est le pitch de Severance. La série signée Ben Stiller nous plonge dans une dystopie dans laquelle chaque individu peut se dissocier pour ne jamais avoir l’impression de travailler, tandis qu’une version d’eux-mêmes ne connait que le monde étrange des bureaux de l’entrepris de Lumon Industries.

C’est une bonne opportunité de découvrir cette série, d’autant plus que la diffusion de la saison 2 a eu lieu en janvier dernier et tous les épisodes sont maintenant disponibles, de quoi binger tout le week-end.

Les personnages principaux de Severance. // Source : Apple TV+

L’humanité se retrouve repliée dans un immense silo souterrain, sans savoir pourquoi ni ce qui se passe à l’extérieur. Entre paranoïa et révélations, Silo propose un univers oppressant qui ne demande que des réponses. La série en est à sa seconde saison et se trouve toujours porté par l’excellente Rebecca Ferguson.

Extrait de la saison 2 de Silo. Que devient Juliette (Rebecca Ferguson) ? // Source : Apple TV+

Exit le costume rouge et bleu, Tom Holland incarne ici un ancien soldat devenu braqueur de banques, plongé dans l’addiction et les traumas post-guerre. Réalisé par les frères Russo (Avengers: Endgame), Cherry est un film cru, intense, parfois déroutant qui montre une autre facette de l’acteur.

