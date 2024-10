Lecture Zen Résumer l'article

La couverture du livre de Xavier Niel est une parodie du logo carré d’Orange, clin d’œil la concurrence féroce entre Free et l’opérateur historique. Par goût de la provocation, le milliardaire a aussi créé « Bordel Generator », un site pour créer sa propre version du logo.

Orange énervé par Xavier Niel ? C’est un peu la routine pour le patron de Free. Depuis plusieurs années, le milliardaire a fait de l’opérateur historique, autrefois connu sous le nom de France Télécom, sa cible privilégiée. Orange incarne tout ce que Free prétend casser, ce qui incite ce dernier à opter pour une communication très agressive dès qu’il parle du premier opérateur de France.

Dans son livre paru le 25 septembre, qui prend la forme d’une discussion avec le politique Jean-Louis Missika, Xavier Niel raconte cette fameuse guerre avec Orange. Pour enfoncer le clou, il a parodié le logo de l’opérateur sur la couverture de son livre, en reprenant le fond orangé et sa police, avec le texte « une sacrée envie de foutre le bordel ». Xavier Niel a ensuite mis en place un générateur de faux logo Orange, appelé « Bordel Generator », pour pouvoir se moquer de son rival.

Sur Twitter, Xavier Niel partage depuis plusieurs jours des parodies du logo Orange. // Source : Capture Numerama

Mais depuis le 17 octobre 2024, le site Bordel Generator n’est plus disponible. À la place, une mise en demeure d’Orange, qui cite « une atteinte d’une exceptionnelle gravité portée à leurs droits et intérêts, et en particulier à leurs droits sur la marque dite « Carré ORANGE » ». Cette réaction n’a rien de bien surprenant.

Extrait du courrier d’avocats envoyé par Orange à Xavier Niel. // Source : Numerama

Orange présuppose que Free a un lien avec cette attaque

Dans leur lettre, les avocats d’Orange reprochent plusieurs choses à Xavier Niel :

Orange demande (et a obtenu) la fermeture immédiate du site Bordel Generator, qui sert à détourner la marque Orange.

Orange n’apprécie pas la couverture du livre Une sacrée envie de foutre le bordel, qui se moque de son logo.

Orange reproche à Xavier Niel d’avoir mis en place un site qui permet de créer un logo que l’on peut commercialement exploiter, en violant sa propriété intellectuelle.

Orange s’étonne du fait qu’il est impossible d’écrire « orange » dans le bordel generator, puisque le site affiche alors le logo de Free.

Genérer le vrai logo Orange est impossible. // Source : Capture Numerama

« Vous avez mis à la disposition du public, ni plus, ni moins, qu’un outil de contrefaçon de la marque Carré Orange » jugent les avocats de l’opérateur. Ils ajoutent que la question de la responsabilité de Free est aussi sur la table, puisque la publicité clandestine pour l’opérateur présuppose que Xavier Niel n’agit pas individuellement.

Orange demande à Xavier Niel de mettre fin à son site et de s’engager à ne plus casser atteinte aux droits de la marque. L’opérateur menace de l’attaquer si rien n’est fait rapidement. Faut-il s’attendre à une nouvelle couverture pour Une sacrée envie de foutre le bordel ?

C'est sûr : vous payez votre forfait mobile trop cher Forfait mobile : comparez toutes les offres 4G et 5G sans engagement Comparateur forfait mobile sans engagement

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous voulez tout savoir sur la mobilité de demain, des voitures électriques aux VAE ? Abonnez-vous dès maintenant à notre newsletter Watt Else !