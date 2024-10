Lecture Zen Résumer l'article

Des responsables de la sécurité américaine ont informé les deux candidats aux élections présidentielles, Donald Trump et Kamala Harris, que des hackers chinois ont ciblé leur communication téléphonique.

Des hackers liés au gouvernement chinois ont tenté d’infiltrer les communications téléphoniques de l’ancien président Donald Trump et du candidat à la vice-présidence JD Vance, ont déclaré deux sources au courant de la situation à CNN, le 25 octobre.

Ce groupe de pirate a également mené des campagnes de cyberespionnage contre l’équipe de Kamala Harris. De hauts fonctionnaires du gouvernement de l’actuel président Joe Biden auraient aussi été touchés.

Des responsables de la sécurité américaine ont informé cette semaine le candidat républicain Donald Trump et son colistier J.D Vance que des hackers à la solde Beijing ont tenté de pirater leur téléphone. Aucune communication officielle n’a été publiée autour d’un potentiel vol de données pour l’instant.

« Le gouvernement américain enquête sur l’accès non autorisé aux infrastructures de télécommunications commerciales par des acteurs affiliés à la République populaire de Chine », ont déclaré le FBI et l’Agence de sécurité des infrastructures et de la cybersécurité des États-Unis (CISA) dans un communiqué publié ce vendredi.

Des opérateurs mobiles ciblés par les hackers liés au gouvernement chinois

Ce ciblage fait partie d’une campagne plus large contre plusieurs entreprises de télécommunications américaines au cours des derniers mois. Les enquêteurs pensent que les hackers recherchent probablement des informations sensibles sur la sécurité nationale, y compris, dans certains cas, des informations sur les demandes de mandat d’écoute téléphonique faites par le département de la Justice, a rapporté CNN précédemment.

Les pirates de Beijing auraient tenté de récupérer des informations judiciaires. // Source : Bloomberg

Parmi les cibles des hackers figurent d’importants opérateurs mobiles américains, tels qu’AT&T, Verizon et Lumen, a rapporté CNN.

« C’est une violation de cybersécurité très préoccupante », a déclaré le représentant Mark Green, républicain du Tennessee et président de la commission aux médias américain.

La Chine est souvent à l’origine de vaste campagne d’espionnage. Les États-Unis comme l’Europe sont régulièrement visés. Le gouvernement chinois a nié les allégations, rapporte CNN.

