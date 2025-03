Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Le classique iPad 10 date déjà de 2022, mais reste la tablette par excellence d’Apple, la plus accessible et pour tous les usages. À moins de 350 €, c’est aussi une tablette à l’excellent rapport qualité-prix.

L’iPad 10 est une tablette classique destinée à un usage familial. Ardoise parfaite pour le quotidien, elle est une excellente alternative aux modèles Pro, plus chers et aux performances bluffantes, et les modèles mini. Apple vient juste d’annoncer son digne successeur, l’iPad 11, prévu pour le 12 mars. Reste que l’iPad 10 à encore de beaux jours devant lui, puisqu’il est globalement le même avec moins de stockage et se trouve facilement en promotion.

L’iPad 10, version Wi-Fi 64 Go, est vendu 409 €. Il est actuellement proposé au prix de 349,99 € sur le site de Darty. Attention, le coloris rose ne sera peut-être pas à votre goût. Une protection, quasi indispensable, pourra cependant dissimuler la couleur si vous êtes plus dans la sobriété.

C’est quoi, cette tablette d’Apple ?

L’iPad 10 est avant tout une excellente ardoise pour un usage chez soi, en famille. Ce n’est d’ailleurs pas pour rien que l’ardoise d’Apple jouit souvent du qualificatif de meilleure tablette familiale. Malgré ses bientôt trois ans d’âge, son design n’a pas pris une ride. Les dimensions de 179.5 × 248.6 × 7 mm accueillent un écran LCD de 10,9 pouces à la résolution de 1 640 × 2 360 pixels. Sans égaler une dalle OLED, l’iPad se consulte avec plaisir et est idéal pour regarder du contenu. La dalle est en effet bien mise en valeur et offre une excellente immersion.

Et si vous utilisez souvent votre tablette en fin de journée, la technologie True Tone limite la fatigue des yeux pour une utilisation le soir. Niveau performance, la puce A14 Bionic offre une grande fluidité, malgré un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Si vous n’êtes pas très exigeant sur les graphismes de vos jeux vidéo, la plupart des titres tourneront dans de bonnes conditions. Comme beaucoup de tablettes, l’audio n’est pas son point fort, avec des basses légèrement en retrait, même si le son est globalement de bonne qualité. Vous pourrez toujours coupler une enceinte externe pour un meilleur son.

L’iPad 10 convient très bien pour le travail, pour des petites tâches // Source : Apple

L’iPad 10 vaut-il le coup, alors que l’iPad 11 vient d’être annoncé ?

L’iPad 10 à moins de 350 € reste encore une très bonne affaire, et 60 € de moins que le prochain iPad 11. Ce dernier profitera de quelques améliorations, notamment plus de puissance et de stockage. Sa puce A16 ne sera cependant pas compatible avec les fonctionnalités Apple Intelligence, ce qui rend le choix de l’iPad 10 encore pertinent. Pour sensiblement la même tablette avec le même écran, l’iPad 10 en promotion fera encore des heureux. Il peut de plus s’utiliser pour un usage professionnel, mais n’est pas le meilleur modèle. Il faudra par exemple passer par un adaptateur pour utiliser l’Apple Pencil première génération.

Enfin, comptez un peu plus d’une journée d’autonomie dans le cas d’un usage intensif, et jusqu’à plusieurs jours pour une utilisation plus modérée. Le bloc de 20 W permet à la tablette de retrouver 100 % de batterie en 2 h.

Les points à retenir sur l’iPad 10 :

Un grand écran lumineux et agréable à consulter

Son prix doux

iPadOS

