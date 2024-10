Lecture Zen Résumer l'article

WhatsApp ajoute des arrière-plans et des filtres dans son application. Il y en aura dix de chaque pour commencer. Le déploiement est prévu d’ici à quelques semaines.

Dorénavant, les appels en vidéo sur WhatsApp pourront gagner en style et en élégance. La messagerie instantanée vient d’annoncer le 1er octobre le déploiement progressif d’une nouvelle mise à jour, qui va donner accès à des filtres et des fonds d’écran utilisables lors d’une visiophonie. Tout le monde y aura accès d’ici à quelques semaines.

10 filtres et 10 fonds arrivent sur WhatsApp

Précisément, l’application est enrichie de dix filtres et dix arrière-plans. Il s’agit pour les filtres de chaud, froid, noir et blanc, puits de lumière, onirique, prisme de lumière, fisheye, TV vintage, verre dépoli et bicolore. Concernant les fonds, WhatsApp dévoile flou, salon, bureau, café, galets, gourmandises, tacheté, plage, coucher de soleil, célébration et forêt.

La possibilité de lancer un appel en visio avec WhatsApp existe depuis une petite dizaine d’années et le service a progressivement été amélioré au fil du temps. Mais le principal coup d’accélérateur a eu lieu durant la pandémie de coronavirus, et plus particulièrement lors des confinements, où l’on ne voyait plus en vrai. C’était le temps des « skypéros ».

Plus besoin de se coller sur un mur neutre, des fonds vont vous offrir plus d’options de style. // Source : Marc Kleen

Concernant les filtres et les arrière-plans, force est de constater WhatsApp a accusé un relatif retard. D’autres solutions de visiophonie, comme Google Meet, proposent déjà ces outils d’embellissement, pour personnaliser un peu l’ambiance de l’appel en vidéo. À côté de styles très loufoques existent aussi des décors plus professionnels.

Au-delà du caractère trivial de la mise à jour, en apparence, l’arrivée de ces décorations présente deux avantages potentiels : d’abord, cela peut servir à masquer le véritable arrière-plan s’il n’est pas très joli. Ensuite, il peut avoir un intérêt en matière de vie privée, en masquant l’intérieur de votre domicile — et possiblement aussi des personnes se trouvant derrière.

Il existe plusieurs astuces pour améliorer son utilisation de WhatsApp, et aller au-delà du simple échange de messages écrits. Il en existe beaucoup, même. Citons la lecture d’un message sans être vu, l’envoi de photos ou de vidéos éphémères, la disparition de sa présence en ligne, l’ouverture d’un sondage ou encore l’envoi de médias en HD.

