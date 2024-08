Lecture Zen Résumer l'article

Adobe Express, anciennement Adobe Spark, est le logiciel de création graphique gratuit qui permet de créer des visuels pour vos réseaux sociaux, pour vos invitations, vos flyers, vos logos et autres supports marketing.

Avec Adobe Express, concurrent direct de Canva, vous disposez de nombreux outils pratiques pour effectuer des retouches, ajouter du texte et des stickers, transformer votre image, et même générer une image à partir de texte à l’aide de Firefly, l’IA développée par Adobe et que l’on retrouve sur la plupart de leurs logiciels.

Les utilisateurs apprécient Adobe Express pour les nombreux modèles qu’il propose, si vous manquez d’inspiration, pour toutes ses fonctionnalités créatives et faciles d’accès. Vous pourrez créer des collages, imaginer une identité visuelle, redimensionner des images selon les contraintes des différents affichages sur les réseaux sociaux, mais aussi générer un QR code, modéliser une page web, convertir un document, etc.

Si vous cherchez une fonction de détourage comme Photoshop pour sélectionner un élément de votre image et le modifier individuellement, passez votre chemin, mais si vous souhaitez détourer un objet pour en supprimer l’arrière-plan ou le supprimer de la photo, vous êtes au bon endroit. Avec Adobe Express, ces traitements graphiques sont rapides et ne nécessitent que quelques clics.

Détourer un objet pour en supprimer l’arrière-plan

Vous trouverez depuis la page d’accueil d’Adobe Express, l’action rapide « Supprimer un arrière-plan » ou sinon, vous pouvez activer cette fonctionnalité depuis le menu latéral dans le mode édition d’une photo.

Activez « supprimer l’AP » depuis le menu latéral du mode édition // Source : Adobe

Cliquez sur l’outil Supprimer l’AP et laissez faire l’outil. Nul besoin de sélectionner, même grossièrement, l’élément principal de votre image, Adobe Express le détecte et supprime le fond.

Adobe Express détecte et supprime le fond automatiquement // Source : Adobe

Vous pouvez ensuite choisir une couleur unie pour le fond, insérer un nouveau calque pour intégrer une image en arrière-plan ou télécharger votre image ainsi détourée au format PNG, prenant en charge la transparence.

Détourer un objet pour le supprimer

Si vous souhaitez supprimer un élément disgracieux, il vous faudra utiliser l’outil de Remplissage génératif. Vous pouvez le trouver dans la page d’accueil d’Adobe Express ou dans le même panneau latéral lorsque vous éditez une photo.

Utilisez l’outil de Remplissage génératif pour supprimer un élément de la photo // Source : Adobe

Cliquez sur Remplissage génératif pour activer l’outil. Choisissez ensuite la taille du pinceau et passez grossièrement sur l’objet à effacer. Si vous souhaitez simplement supprimer l’élément, laissez le champ « Décrivez ce que vous souhaitez voir » vide et cliquez sur Générer. Trois images modifiées seront alors proposées. Sélectionnez celle qui correspond le mieux à vos attentes, ou repassez votre pinceau si vous souhaitez effacer d’autres éléments.

Si vous souhaitez simplement supprimer l’élément, laissez le champ vide et cliquez sur Générer. // Source : Adobe

Comme vous avez pu le constater, il est possible de remplacer l’élément à effacer par un élément généré par l’IA. Remplissez le premier champ après avoir sélectionné l’élément à remplacer.

Il est possible de remplacer l’élément à effacer par un élément généré par l’IA // Source : Adobe

