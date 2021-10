Twitch fournit des outils supplémentaires pour garder la maîtrise des discussions sur le tchat de chaque chaîne. Ces nouvelles options exigent de vérifier le mail et le numéro de téléphone des comptes qui cherchent à écrire. Voici la marche à suivre pour les activer.

Twitch déploie depuis l’automne 2021 de nouveaux outils pour renforcer la modération des chaînes et la bonne tenue des discussions dans les tchats. Si, heureusement, tout le monde n’a pas besoin de demander la vérification des e-mails et des numéros de téléphone des internautes qui viennent discuter, car tout se passe bien, des vidéastes qui subissent des agressions virtuelles disposent désormais d’une aide plus complète pour résister aux raids de haine qui surviennent sur la plateforme.

Activer les outils de Twitch contre les raids de haine

L’accès à ces réglages s’effectue en se rendant dans le tableau de bord des créateurs. Vous pouvez vous y rendre en cliquant directement sur ce lien si vous êtes déjà connecté à votre compte.

Sinon, cliquez sur votre portrait tout en haut à droite de l’écran et, dans le menu déroulant, sélectionnez l’option adéquate. Une nouvelle interface, sombre, s’affichera. Vous la connaissez certainement si vous streamez sur Twitch.

Dans le menu latéral à gauche, cliquez sur la ligne « Paramètres » pour ouvrir le sous-menu, puis sur « Modération ».

Vous pouvez également vous rendre directement à cette adresse.

Cherchez ensuite la section « Privilèges de la chaîne ». C’est ici que vous pourrez bouger les paramètres pour durcir les conditions d’accès à votre tchat.

Les options qui sont proposées ici visent à limiter les risques de subir un raid de haine, c’est-à-dire un déferlement d’internautes ou de bots qui ont décidé de s’en prendre à vous. Pour cela, Twitch vous autorise à exiger la vérification de l’adresse e-mail ou du numéro de téléphone des comptes qui cherchent à écrire sur le tchat. Il est possible, pour plus de sérénité encore, de combiner les deux.

Cette vérification ajoute des contraintes lors de la création d’un compte, pour éviter que des personnes malintentionnées en pilotent facilement plusieurs pour nuire aux autres. Dans un cadre normal, ces exigences ne sont pas très dures à franchir : en général, les internautes n’utilisent qu’un seul compte et ne vont vérifier qu’une seule fois leur mail et leur téléphone.

Soucieuse de proposer une gradation avec cet outil, la plateforme de diffusion de parties de jeux vidéo en direct fournit aussi des règles personnalisables. De fait, les streameurs et les streameuses peuvent coller au plus près de leurs besoins en matière de modération. Ainsi, on peut ne demander une vérification que pour les individus visitant la chaîne pour la première fois.

Il est aussi possible d’exiger cette validation pour les comptes ayant une existence plus ou moins courte (entre une heure et un mois, avec plusieurs échelons entre). Ces règles sont cumulables si besoin, ce qui donne à l’outil une grande souplesse d’emploi dans la gestion de sa communauté. D’ailleurs, Twitch prévoit aussi d’exclure des profils privilégiés, parce qu’ils sont connus de l’hôte ou l’hôtesse des lieux.

Typiquement, les comptes ayant un passe-droit sont ceux qui ont été marqués par le ou la vidéaste comme faisant partir des modérateurs ou des VIPs, c’est-à-dire des profils qui ont un statut à part sur la chaîne. Peuvent aussi être préservées de cette vérification toutes les personnes qui s’abonnent — c’est-à-dire qui acceptent de verser chaque mois quelques euros au vidéaste pour lui manifester son soutien.

Pour vous aider à bien paramétrer votre tchat, Twitch met à disposition un bouton qui met les seuils minimums recommandés pour assurer une protection basique. Dans ce cadre, le contrôle du mail est systématiquement fait et celui du téléphone porte sur les comptes ayant moins d’une semaine d’existence. En outre, une jauge de progression colorée permet d’estimer le degré de sécurité du tchat.

Un réglage par défaut est proposé si vous ne savez pas comment configurer le tchat

Lors de la présentation de ses outils, Twitch a fait savoir que des mécanismes ont aussi été mis en place pour empêcher des petits malins de les contourner. En clair, si un compte qui a été associé à un numéro de téléphone se fait suspendre, alors tous les autres qui lui sont associés par ailleurs sont exclus également. En effet, Twitch autorise la liaison jusqu’à cinq profils sur un seul numéro de téléphone.

Ces options s’ajoutent aux autres options déjà présentes pour le tchat, comme le blocage des liens hypertextes qui pourraient emmener votre communauté sur des sites suspects, la possibilité de différer l’affichage du tchat — entre 2 et 6 secondes, ce qui peut laisser du temps aux modérateurs d’intervenir. Enfin, chaque vidéaste peut établir une liste de mots à bannir.

