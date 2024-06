Lecture Zen Résumer l'article

Le réseau social détenu par Elon Musk n’affichera les posts aimés par l’utilisateur, sur son profil.

Le réseau social X va dès ce 12 juin cacher vos « likes » sur la plateforme, a annoncé Elon Musk, le propriétaire de la société, dans un post. Cette option, d’abord réservé aux abonnés Premium et maintenant étendue à tous les utilisateurs. Vous pouvez aller vérifier, l’onglet « J’aime » n’est plus disponible sur le profil des comptes X. Seuls subsistent les « Posts », « Réponses » et « Média ». En revanche, il est toujours possible pour l’utilisateur de voir ses propres likes sur son profil.

Pour l’instant, cette mise à jour est uniquement visible sur la version ordinateur de X. Elle devrait bientôt s’étendre aux smartphones.

L’onglet public des posts aimés par la personne a disparu. // Source : Numerama

Les likes sont désormais privés. // Source : Numerama

Elon Musk a confirmé l’information auprès du média américain The Verge et a déclaré qu’il est « important de permettre aux gens d’aimer des posts sans se faire attaquer pour cela ! »

Elon Musk voulait supprimer les likes, et les retweets sur X

La confidentialité du like était prévue depuis un moment. Le directeur de l’ingénierie de X, Haofei Wang, a déclaré dans un post il y a deux semaines que ce changement vise à protéger l’image publique des utilisateurs, car « beaucoup de gens se sentent découragés » d’aimer du contenu « sensible ». En somme, la pornographie ou les contenus d’extrême droite.

Elon Musk avait annoncé en octobre 2023 qu’il comptait mettre fin à de nombreuses interactions de l’ancien Twitter, dont les likes et les fameux retweets. Le polémique milliardaire voudrait davantage mettre l’accent sur les vues des posts et espère un jour transformer son réseau social en une plateforme vidéo.

