[Deal du jour] La station de charge 2-en-1 de Ugreen est conçue pour recharger en même temps deux appareils Apple, comme un iPhone, et des AirPods. Une réduction de 35 % est en ce moment disponible sur Amazon.

C’est quoi, la promotion sur cette station de charge pour iPhone ?

La station de charge Ugreen Qi 2-en-1 est normalement vendue au prix 39,99 € sur Amazon. Un coupon de réduction de 35 %, à cocher sur la page du produit, fait passer son prix à 25,99 €.

C’est quoi, ce chargeur 2-en-1 ?

Cette station de charge possède des dimensions de 7 × 13,5 × 8,5 cm et un poids de 140 g. Sa taille compacte et son design carré permettent de la placer facilement sur un bureau, une étagère ou une table de nuit sans prendre trop de place. Elle vous permet de recharger jusqu’à deux appareils simultanément via la recharge Magsafe et la norme Qi. Le support magnétique supérieur tient et recharge votre iPhone, tandis que la base de charge présente au-dessous, et qui fait aussi office de socle, recharge vos AirPods.

Notez que vous pouvez rajouter une base pour une Apple Watch, via la sortie USB-C présent sur la station (ou un cable USB C pour recharger un autre périphérique). La station est compatible avec tous les modèles d’iPhone compatible MagSafe, depuis l’iPhone 12 jusqu’aux récents iPhone 15, ainsi que les AirPods (avec recharge sans fil) et d’autres produits compatibles Qi ou Magsafe.

La station se plie facilement // Source : Ugreen

Est-ce que cette station de charge vaut le coup à ce prix ?

Ce n’est pas le plus rapide des chargeurs, mais sa petite taille le rend très pratique. De plus, à moins de 30 € c’est une très bonne affaire. Sa puissance de sortie maximale sans fil de 7,5W pour les iPhone et 5W pour le chargeur Qi.

Enfin, lorsqu’elle n’est pas utilisée, la station de charge Ugreen peut se plier en une petite boîte cubique bien pratique pour le transport.

