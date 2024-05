Lecture Zen Résumer l'article

[Dealu du jour] La PlayStation 5 Slim bénéficie d’une promotion inédite intéressante pour celles et ceux qui souhaitent disposer d’une deuxième manette. La version Standard de la console et ses deux DualSense sont affichées au prix de 499 €.

C’est quoi, la promotion sur la PS5 Slim modèle standard ?

La PlayStation 5 Slim Standard avec lecteur de disques est normalement vendue au prix de 549,99 €. Elle est en ce moment proposée sur Cdiscount au prix de 499 €. Elle s’accompagne de plus d’une deuxième manette DualSense offerte, habituellement vendue 69,99 €.

C’est quoi, la PS5 Slim standard ?

La PlayStation 5 Slim est la version un peu plus compacte et moins imposante de la PS5 classique. Comme pour l’originale, deux modèles sont disponibles : une édition digitale pour les jeux dématérialisés et une édition standard pourvue d’un lecteur de disques. En dehors de ses dimensions réduites, L’espace de stockage de la version Slim est de 1 To contre 825 Go à l’origine.

La manette DualSense est peut-être la meilleure amélioration de cette nouvelle génération de consoles de Sony, et une des meilleures manettes actuelles. Les vibrations haptiques offrent un rendu tactile sous les doigts et dans la paume de la main bien plus immersif. Les gâchettes adaptatives appliquent une tension plus ou moins importante selon les actions réalisées. Des fonctions présentes pour décupler les sensations de jeu. La DualSense est aussi tournée vers le partage et la communauté, avec un bouton appelé « Create », qui permet de capturer une photo ou une vidéo de son écran pour en faire un montage rapide. Un microphone et un haut-parleur sont bien sûr présents.

La DualSense de la PS5 // Source : Louise Audry pour Numerama

Est-ce que la PS5 Slim et ses manettes valent le coup à ce prix ?

Moins de 500 € pour la version Slim de la console de Sony ainsi que deux manettes DualSense, c’est une excellente affaire. C’est au total une économie de 120 €, soit par exemple le prix de plusieurs mois d’abonnement au PlayStation Plus.

Notez que la DualSense est compatible via Bluetooth avec votre PC, sous Windows 10 ou Windows 11. Vous pourrez donc jouer à vos jeux Steam sur votre PC. La manette est aussi compatible Mac, iOS et Android. Enfin, son autonomie est comprise entre 10 et 15 heures et elle se recharge en USB-C.

