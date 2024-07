Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Le DJI Mini 3 est un drone compact et léger idéal pour débuter. Ce modèle s’accompagne de plusieurs accessoires indispensables, dont la télécommande vidéo, dans un pack en promotion pour les soldes d’été.

C’est quoi, la promotion sur ce drone de DJI ?

Le drone Mini 3 de DJI avec la radiocommande DJI RC est normalement vendu 629 €. Pendant les soldes d’été, il est proposé au prix de 569 € sur Amazon. Le drone s’accompagne de plus de trois batteries, vendues habituellement 69 € à l’unité.

C’est quoi, ce drone ?

Le Mini 3 est un petit drone aux dimensions réduites de 145 × 90 × 62 mm lorsqu’il est plié, et 171 × 245 × 62 déplié. Avec son poids de 250 g, le drone peut sembler fragile au premier abord. Heureusement, sa très bonne conception et les matériaux utilisés dans sa fabrication en font un modèle résistant. Le DJI Mini 3 est cependant dépourvu de capteurs d’obstacles, il conviendra donc de faire un minimum attention lors de vos sessions de vol.

Le DJI Mini 3 est un drone réactif, qui peut décoller et s’élever dans les airs rapidement. Le pilotage est simple avec des commandes intuitives via la radiocommande DJI RC, une télécommande ergonomique à la bonne prise en main. L’application DJI Fly pré-intégrée permet de piloter le drone et d’avoir un retour vidéo HD 1 080p et 60 fps en direct, avec une faible latence. La radiocommande vous tiendra 4 h d’utilisation.

Est-ce que ce drone de DJI vaut le coup pendant les soldes ?

Avec la radiocommande RC et trois batteries, c’est un très bon prix ! Le Mini 3 est équipé d’un capteur 1/1.3″ de 12 mégapixels et peut filmer en 4K à 30 ips, en 2.7 K à 60 ips et en 1080p en 60 ips. Les vidéos capturées sont de qualité et la stabilisation est excellente. Si vous n’avez pas envie de vous embêter avec des réglages, de nombreux modes automatiques sont présents pour faciliter la prise de vidéos. La nacelle-caméra du DJI Mini 3 peut effectuer une rotation à 90° pour passer en mode vertical, afin de capter des vidéos prêtent à envoyer sur les réseaux sociaux.

Notez qu’il offre une résistance au vent de 38 km/h et peut décoller jusqu’à 4 000 m d’altitude. La radiocommande permet une plage de transmission maximale de 15 km. Niveau autonomie, le Mini 3 tient jusqu’à 50 minutes de vol dans de bonnes conditions et se recharge en 1 h environ.

