D’insolites ballons équipés de GPS et armés de mortiers ont été découverts en Russie. L’armée ukrainienne aurait potentiellement recours à ces nouveaux appareils pour cartographier et frapper des cibles adverses.

Une nouvelle arme ukrainienne dans la guerre avec la Russie ? Des chaînes Telegram soutenant l’armée russe ont répertorié des vols et des crashs de différents ballons militaires dans la région de Belgorod, à la frontière avec l’Ukraine. Ces appareils ne ressemblent pas à ceux qui ont pu être observés précédemment, notamment lors de la récente affaire d’espionnage des États-Unis par la Chine. Le ballon prétendument ukrainien a une forme plus longiligne et pourrait être armé. Ses capacités concrètes ne sont pas connues et l’armée ukrainienne n’a rien partagé à ce sujet.

Les images partagées par les comptes sur les réseaux sociaux ont été analysées par des experts en physique. DanielR, physicien et analyste OSINT sur X (ex-Twitter), a réalisé une étude détaillée des composants électroniques visibles sur les photos. « Le module Bluetooth est le cerveau du ballon. Ce module peut activer un relais pour faire passer un courant électrique dans le fil qui tient la ficelle de la munition. La boucle deviendra très chaude et fera fondre ou brûlera la ficelle, libérant ainsi la munition », note-t-il le 22 avril 2024.

Un ballon retrouvé avec un mortier. // Source : DanielR / X

Le ballon retrouvé en Russie contient aussi un dispositif qui « envoie des données de localisation GPS directement à des satellites de communication. L’Ukraine reçoit ces informations de localisation à des intervalles de quelques minutes, en fonction du plan de suivi », analyse DanielR. Le GPS pourrait également aider à cartographier les zones russes pour améliorer la précision de futures frappes de drones. Une munition semblable à un mortier de 82 mm était attachée à l’un des ballons. Il semblerait que la structure de la bombe a été imprimée en 3D.

Une munition imprimée 3D attachée au ballon. // Source : DanielR / X

Un ballon plus difficile à repérer par l’armée russe

Interrogé par Forbes, l’ingénieur Steve Randall, de ballons Random Engineering Ltd, déclare que le dispositif semble avoir été fabriqué à la maison et ne ressemble pas à un ballon météorologique normal. Il suggère que le matériau noir pourrait être un type de plastique utilisé pour les sacs-poubelles et qu’il pourrait s’agir de l’enveloppe d’un ballon thermique. Ce type de ballon absorbe l’énergie solaire pour se réchauffer et gagner en flottabilité. On ignore en revanche si le ballon navigue au gré des vents ou si l’armée ukrainienne a calculé une trajectoire précise.

Le ballon d’espionnage aperçu par un citoyen américain dans l’État du Montana. // Source : Chase Doak

Selon DanielR, l’ensemble du dispositif pourrait coûter environ 1 000 dollars, selon le type de gaz utilisé. Le ballon pourrait être difficile à repérer sur les radars. À une altitude de 9 000 km ou plus, le seul moyen d’abattre le ballon est d’utiliser un missile surface-air ou air-air coûteux, ce qui semble être un bon compromis pour les Ukrainiens. Face au manque de munitions, l’armée ukrainienne multiplie depuis plusieurs mois les innovations artisanales, quitte à tester des armes parfois improbables.

