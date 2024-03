Parag Agrawal (CEO), Ned Segal (CFO), Vijaya Gadde (juridique) et Sean Edgett (avocat général) attaquent Elon Musk en justice, après avoir été renvoyés de Twitter en octobre 2022. Ils reprochent au milliardaire de ne pas leur avoir versé plusieurs centaines de millions de dollars.

Humiliés par Elon Musk lors du rachat de Twitter (il les a souvent moqués publiquement, notamment avec des photomontages, avant de les renvoyer), quatre des anciens dirigeants de Twitter portent plainte contre le milliardaire. Parag Agrawal, l’ancien patron de Twitter qu’Elon Musk avait rabaissé avec un émoji 💩, s’associe à Ned Segal, Vijaya Gadde et Sean Edgett, trois anciennes grandes figures du réseau social, pour attaquer le nouveau propriétaire. Ils réclament à Elon Musk au moins 128 millions de dollars.

Un licenciement éclair pour ne pas les payer

Dans leurs contrats, les quatre dirigeants de Twitter disposaient d’une clause en cas de sortie de bourse, pour bénéficier d’une indemnité. Elon Musk a bel et bien racheté l’intégralité des parts de l’entreprise pour 44 milliards de dollars, mais ne leur a rien versé. Les quatre dirigeants ont déposé plainte en Californie, dans l’espoir de récupérer cet argent, qui correspond à un an de salaire et à des actions nos acquises.

Dans la plainte adressée à Elon Musk et X (le nouveau nom de Twitter), l’ancienne équipe du réseau social indique avoir été licenciée abusivement, sans compensation financière. Elon Musk se vantait récemment d’avoir économisé 200 millions de dollars en agissant ainsi, tout en insistant sur son hostilité envers l’ancienne direction de Twitter.

Le document raconte les coulisses du rachat : « À 16h12, heure du Pacifique, une fois la confirmation que l’argent avait été transféré reçue, Musk a donné l’ordre de conclure l’accord. À cet instant précis, son assistant a remis les lettres de licenciement à Agrawal et à ses trois principaux officiers. Six minutes plus tard, le responsable de la sécurité de Musk est descendu dans la salle de conférence du deuxième étage pour dire que tous avaient été « sortis » du bâtiment et leur accès aux e-mails coupé ». L’objectif de Musk : les empêcher de démissionner et d’activer leurs clauses, en terminant leurs contrats immédiatement.

Dans leur plainte, Parag Agrawal et ses acolytes décrivent le mode opératoire de Musk, qui ne paye pas, use et espère faire abandonner ses rivaux : « C’est la règle du jeu de Musk : garder l’argent qu’il doit à d’autres personnes et les forcer à le poursuivre en justice ».

Pendant des mois, Elon Musk s’était amusé à moquer la direction de Twitter et à menacer de ne pas racheter l’entreprise, ce qui avait énormément influencé sa valeur. Twitter avait attaqué Elon Musk en justice pour le contraindre à aller au bout de l’opération, ce qui avait fini par convaincre Musk d’aller au bout de l’opération. Ce nouvel épisode est l’épilogue de relations historiquement compliquées, alors que Musk assume de prendre de haut l’ancienne équipe du réseau social.

