[Deal du jour] Samsung propose de nombreux téléviseurs QLED qui conviennent à la plupart des budgets. Le TQ65Q64C est un modèle performant idéal pour le cinéma et les séries, notamment avec sa taille de 65 pouces. Il est bien plus intéressant en ce moment en promotion.

C’est quoi, la promotion sur ce TV QLED de Samsung ?

Le téléviseur Samsung QLED TQ65Q64C de 2023, d’une taille de 65 pouces, est commercialisé 1 199 € à sa sortie, et régulièrement trouvable autour de 900 €. Il est en ce moment proposé au prix de 699 € sur Rue du Commerce. Notez que la livraison est à partir de 34,99 €.

C’est quoi, ce TV QLED 4K de Samsung ?

Ce téléviseur de Samsung est un modèle récent de 2023. Son écran de 65 pouces, soit une diagonale de 164 cm, s’accompagne de bordures fines qui laissent la dalle respirer, ce qui favorise grandement l’immersion. La dalle QLED d’une résolution 4K de 3 840 x 2 160 pixels offre une qualité d’image satisfaisante. Le Q65 est compatible HDR et HDR 10 et HDR 10+. Ce dernier est tout particulièrement adapté aux films et séries, et propose une image proche de l’expérience cinéma, idéal pour pallier les quelques faiblesses de l’image.

Les contrastes sont en effet moins intenses de jour, lorsque la luminosité ambiante est trop forte. Heureusement, aucun souci d’image le soir, avec des noirs profonds et un excellent niveau de détails. Malgré un taux de rafraîchissement de 50 Hz seulement, les joueuses et les joueurs pourront brancher leur PlayStation 5 et Xbox Series et profiter de l’immersion offerte par la grande dalle. Si toutefois vous êtes à la recherche des performances avant tout, il faudra vous tourner vers un modèle avec un taux de rafraîchissement supérieur.

Tizen est un OS propre et ergnomique // Source : Samsung

Ce TV est-il une bonne affaire à moins de 700 € ?

Ce modèle 65 pouces est une excellente affaire à ce prix. Les haut-parleurs intégrés ne délivrent pas une énorme puissance, mais le son est tout de même propre et bien équilibré. Il faudra cependant sûrement investir dans une barre de son pour un meilleur audio. Niveau connectiques, une sortie optique est présente pour y brancher une installation audio annexe, ainsi que trois ports HDMI, deux ports USB 2.0.

L’OS Tizen de Samsung habille le téléviseur, avec des menus ergonomiques et un habillage élégant. L’ensemble des services de SVOD sont présents et les contenus proposés sont pertinents. Le Q65 est compatible avec Google Assistant et Amazon Alexa, Bluetooth 5.2 et Wi-Fi 5.

Pour aller plus loin avec ce téléviseur

