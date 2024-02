[Deal du jour] Le 9 Pro+ de Realme est un smartphone milieu de gamme qui offre de bonnes performances. Si vous recherchez un appareil pas trop cher et parfait au quotidien, c’est un excellent modèle, surtout durant les soldes.

C’est quoi, la promotion sur ce smartphone de Realme ?

Le Realme 9 Pro+, 128 Go et compatible 5G, est commercialisé 379,99 € à sa sortie en mai 2022. Pour les soldes d’hiver, il est proposé au prix 239,99 € sur Amazon. Consultez notre guide des meilleurs smartphones à moins de 300 € pour le comparer avec d’autres modèles, dont le Realme 10.

C’est quoi, ce smartphone de Realme ?

Le Realme 9 Pro+ ressemble à n’importe quel smartphone de cette gamme de prix. Son design est classique ‎et ses dimensions sont de 160.2 × 73.3 × 7.99 mm, pour un poids de 182 g. Realme s’autorise toutefois une coquetterie : le dos du smartphone peut changer de couleur lorsqu’il est exposé aux rayons du soleil. Une touche sympathique qui donne une identité au 9 Pro+. En dehors du style, le smartphone offre une bonne prise en main.

Sa dalle Super AMOLED d’une diagonale de 6,4 pouces propose une résolution de 1 080 x 2 400 pixels, ainsi qu’un taux de rafraîchissement de 90 Hz. L’écran est lumineux et parfaitement lisible, même en plein jour, tandis que la navigation est fluide et agréable. Le Realme 9 Pro+ embarque la puce MediaTek Dimensity 920 5G, couplée à 8 Go de mémoire vive. Les applications tournent sans problème, et le 9 Pro+ gère correctement le multitâche. Les joueuses et les joueurs devront cependant faire quelques sacrifices, notamment sur la partie graphique de leurs jeux.

Le Realme 9 Pro+ 5G et son dos qui change de couleur // Source : Realme

Est-ce que le smartphone de Realme vaut le coup pour les soldes ?

C’est une excellente affaire pour un smartphone milieu de gamme qui fera un excellent compagnon au quotidien. Realme propose aussi un très bon photophone pour son tarif. Le capteur principal Sony IMX 766 de 50 mégapixels permet de prendre des clichés lumineux et détaillés, avec une colorimétrie correcte. De nuit, le smartphone peine à restituer la même qualité, malgré les corrections de l’algorithme. Il reste toutefois un appareil efficace pour prendre des photos globalement réussies. Le Realme 9 Pro+ peut aussi filmer en 4K à 30 i/s, ou en Full HD à 60 i/s.

Niveau autonomie enfin, sa batterie de 4 500 mAh tiendra une bonne journée et demie d’utilisation. La charge rapide de 60 W permet de récupérer 100 % de batterie en 30 minutes.

