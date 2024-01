[Deal du Jour] L’enceinte Bluetooth Marshall Acton III est un modèle Homeline, c’est-à-dire conçue pour rester chez vous, au contraire d’une enceinte nomade. Elle s’accompagne en ce moment d’un casque offert, qui lui peut vous accompagner partout.

C’est quoi, l’offre sur la Marshall Acton III ?

L’enceinte Marshall Acton III est normalement vendue 299,99 €. Elle est proposée sur le site de Boulanger au prix de 279,80 €. Et en ce moment, pour tout achat d’une enceinte Homeline de Marshall, vous recevrez le casque audio Major IV gratuitement, via ce formulaire de demande.

C’est quoi, cette enceinte de Marshall ?

Comme d’habitude, Marshall excelle dans le design de ces produits et propose avec son Acton III un très bel objet. Le look vintage de l’enceinte et sa forme renvoient aux baffles et amplis de la marque, tandis que le revêtement en similicuir ainsi que la grille avant donnent à l’Acton III une identité forte. Ses dimensions de 350 × 203 × 188 mm pour un poids de 2,85 kg en font un objet certes imposant, mais qui n’est pas prévu pour bouger. Elle ne dispose d’ailleurs pas de batterie, et doit être branchée sur une prise murale pour fonctionner.

L’Acton III dispose d’un panneau de contrôle pour gérer le volume, la lecture des pistes, ou régler les basses et les aigus. Les boutons sont parfaitement intégrés et ne risquent pas de casser, même si une manipulation en douceur est recommandée. L’enceinte se contrôle aussi via Bluetooth 5.2 via votre smartphone ou tablette. Notez qu’une entrée mini-jack 3.5 mm est présente, pour y brancher un casque.

La Marshall Acton III est un bel objet // Source : Marshall

Cette enceinte de Marshall vaut-elle le coup avec cette offre ?

Si vous avez besoin d’une bonne enceinte pour votre intérieur, et d’un casque par la même occasion, alors cette offre vaut bien sûr le coup. En matière d’audio, les produits Marshall ne sont pas spécialement les meilleurs sur le marché, mais ils sont d’une classe indéniable. Niveau audio, le son stéréo est assuré par un amplificateur 30 W pour les woofers et deux amplificateurs 15 W pour les tweeters. Le son est donc puissant, avec des basses, des médiums et des aigus bien équilibrés. L’ensemble sonne juste et l’Acton III fait un bon travail d’immersion. Un égaliseur est disponible dans l’application Marshall, pour peaufiner et harmoniser l’ensemble à votre goût.

Pour ce qui est du casque Major IV, même constat. Le design de Marshall fait mouche et le casque est beau et confortable. L’ensemble est toutefois plus fragile qu’un casque classique. Au rang des points forts, l’autonomie de 80 h est énorme et devrait satisfaire celles et ceux qui ne souhaitent pas passer par la case recharge tous les jours. Pour les points faibles, l’audio n’est pas exempt de défauts, à commencer par des basses et des aiguës parfois à côté, ou un rendu sonore globalement peu équilibré.

