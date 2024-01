[Deal du jour] Conçu à la base pour une utilisation professionnelle, l’écran UltraWide 29 pouces de LG est bien plus polyvalent. C’est un excellent modèle, surtout lorsqu’il est en promotion.

C’est quoi, la promotion sur cet écran PC de LG ?

Normalement vendu 259,99 €, l’écran LG UltraWide 29WQ60A-B est proposé pour les soldes au prix de 179,99 € sur Amazon.

C’est quoi, cet écran pour PC ?

Le LG UltraWide est d’une taille de 29 pouces, soit presque 74 cm de diagonal. C’est donc un modèle imposant qui peut prendre beaucoup de place sur un bureau. Son format 21:9 et ses bordures fines offrent une grande immersion, idéal pour s’immerger dans son travail, ou dans un jeu pendant vos pauses du midi. Il embarque une dalle IPS d’une résolution UWQHD de 2 560 x 1 080 pixels. L’image est de qualité, avec un bon contraste et des couleurs vives. Le HDR10 est présent, pour un grand niveau de détails.

Sa dalle permet une très grande surface d’affichage, idéal pour une utilisation professionnelle. Vous pourrez placer plusieurs documents ou tableaux côte à côte, et personnaliser votre espace de travail en divisant l’écran. Pour plus de confort, la technologie Flicker Safe réduit les phénomènes de scintillement, tandis que le Mode Lecture créer des teintes d’une intensité proche du papier.

Le LG UltraWide convient aussi pour regarder du contenu ou jouer à des jeux // Source : LG

Est-ce que ce moniteur vaut le coup durant les soldes ?

Ce n’est pas le meilleur écran du marché, mais son prix de moins de 180 € et sa bonne polyvalence en font un bon modèle en promotion. Même s’il est surtout pensé pour la bureautique, les joueuses et les joueurs profiteront d’une dalle au taux de rafraîchissement à 100 Hz et d’un temps de réponse de 5 ms. Ce n’est certes pas au niveau de certains moniteurs gaming, mais l’expérience en jeu est au rendez-vous, notamment avec l’immersion que le moniteur propose.

Les technologies Dynamic Action Sync et AMD FreeSync améliorent la fluidité et limitent les déchirures d’écran. Niveau connectique, le LG UltraWide s’accompagne d’un port HDMI, d’un port USB-C, d’un DisplayPort, et d’une sortie casque. Enfin, les haut-parleurs stéréo de 7W chacun offrent un son correct.

