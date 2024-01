[Deal du jour] Même si les Pixel Buds Pro ne sont pas les meilleurs écouteurs premium sur le marché, leur réduction de bruit active, leur audio de qualité et leurs nombreuses fonctionnalités en font un modèle intéressant, surtout en promotion.

👉 Retrouvez toutes les meilleures offres des soldes d’hiver 2024

C’est quoi, la promotion sur ces écouteurs de Google ?

Les écouteurs sans fil Google Pixel Buds sont normalement vendus 229 € sur le store de Google. Pendant les soldes d’hiver, les modèles noirs sont proposés au prix de 166,12 € sur Amazon. D’autres coloris sont disponibles au prix de 169 €.

C’est quoi, ces écouteurs de Google ?

Les Pixels Buds Pro possèdent un design classique qui ne change pas vraiment des anciens écouteurs de Google. Leur taille un peu grande peut être un problème pour les plus petites oreilles. Heureusement, plusieurs embouts de différentes tailles sont inclus pour maximiser le confort. Une fois dans les oreilles, le confort est réel et le maintien est excellent, y compris pour les activités sportives. Les Pixel Buds Pro sont de plus certifiés IPX4 et résistent à la pluie et à la sueur.

Niveau audio, les écouteurs de Google offrent un son dans la moyenne de ce que vous pourrez trouver chez les concurrents. Les basses sont amples, sans trop en faire, et les médiums apportent la justesse nécessaire. Certaines pistes sonores peuvent manquer de profondeur, la faute à une plage dynamique un peu faible par moments. Les timbres de voix sont clairs et l’ensemble est plutôt harmonieux. La spatialisation du son est correcte et la réduction de bruit active rempli son rôle. Les Pixel Buds Pro conviendront parfaitement pour écouter de la musique au quotidien.

Les Google Pixel Buds Pro sont un peu voyants, mais possèdent un joli design // Source : Google

Est-ce que les Pixel Buds Pro valent le coup pour les soldes ?

Moins de 170 € c’est une bonne affaire pour des écouteurs de qualité. De nombreuses fonctionnalités accompagnent les Buds Pro. La surface tactile permet de gérer la lecture des pistes, le volume, l’ANC et le mode Transparent, ou encore vos appels. Le Bluetooth multipoint sert à relier deux appareils simultanément, et permet de basculer de l’un à l’autre facilement. Bien pratique, l’application Pixel Buds peut même vous aider à retrouver vos écouteurs en leur faisant émettre une petite sonnerie.

Enfin, les écouteurs peuvent tenir 7 heures d’écoute avec la réduction de bruit activée. Sans, comptez un peu plus de 10 h. Le boîtier de recharge offre deux charges supplémentaires.

Pour aller plus loin pendant les soldes

👉 Nous avons sélectionné des PC et des écrans soldés intéressants

👉 Les accessoires gaming en promo durant les soldes

👉 Découvrez les meilleurs téléviseurs soldés dans notre sélection

Nouveauté : Découvrez Numerama+ La meilleure expérience de Numerama, sans publicité,

+ riche, + zen, + exclusive. Découvrez Numerama+

C'est sûr : vous payez votre forfait mobile trop cher Votre prochain forfait mobile 4G ou 5G sans engagement est dans ce guide Comparateur forfait mobile sans engagement

Abonnez-vous à Numerama sur Google News pour ne manquer aucune info !

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.