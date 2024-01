L’app Microsoft Copilot est désormais disponible gratuitement sur l’App Store. L’assistant de Microsoft, qui fonctionne avec l’intelligence artificielle GPT-4, est extrêmement puissant.

Quelques jours seulement après le lancement de Microsoft Copilot sur les téléphones Android, c’est au tour des iPhone d’en bénéficier. L’app Microsoft Copilot est disponible depuis le 30 décembre 2023 sur l’App Store, où elle est téléchargeable gratuitement pour les iPhone et les iPad.

Le nom de Microsoft Copilot ne vous dit peut-être rien. Il s’agit pourtant du nouveau nom de Bing ChatGPT — le moteur de recherche et assistant personnel boosté à l’intelligence artificielle développé par Microsoft. Depuis son changement de nom en novembre, c’est Copilot qui est l’outil de base pour utiliser cette IA — et elle embarque un grand nombre de technologies, gratuitement.

Microsoft Copilot permet d’accéder gratuitement à la puissance de GPT-4

Concrètement, l’app se présente sous la forme d’un chatbot — une boite de dialogue, où vous pouvez poser des questions à une intelligence artificielle (en l’occurrence GPT-4), ou lui demander des services. Vous pouvez ainsi lui demander de chercher des informations, d’écrire des textes ou des mails pour vous, mais vous pouvez aussi lui faire résumer des articles. Vous pouvez également demander à l’IA Dall-E de générer des images avec un prompt, sans avoir à passer par une autre app.

L’interface de Microsoft Copilot sur iPhone // Source : Marcus Dupont-Besnard pour Numerama

L’arrivée gratuite de Microsoft Copilot sur iPhone et iPad devrait encore démocratiser l’utilisation de l’intelligence artificielle et de GPT — d’autant plus que Copilot offre de nombreux avantages par rapport à l’app native d’OpenAI, ChatGPT. En effet, l’utilisation de Dall-E est désormais payante. C’est la même chose si vous voulez accéder à ChatGPT-4, la dernière version du chatbot la plus puissante : il vous faut payer, et vous abonner aux services d’OpenAI.

Avec Microsoft Copilot, vous avez accès à ces deux outils gratuitement. Si cela peut surprendre, il faut se souvenir que Microsoft est l’actionnaire principal d’OpenAI, l’entreprise à l’origine de ChatGPT. Microsoft a ainsi le droit d’utiliser le modèle de langage de ChatGPT, et l’entreprise le fait donc à travers Copilot. Les deux IA sont cependant légèrement différentes : Copilot fonctionne avec le même moteur que ChatGPT, mais a reçu des consignes et des réglages spécifiques de la part de Microsoft.

Au final, tout de même, Copilot reste un outil aussi puissant que ChatGPT, tout en ayant l’immense avantage d’être gratuit (tout en étant sous GPT-4). Microsoft essaie toujours plus de s’imposer comme leader dans la Guerre de l’IA — et Copilot l’aide à se positionner encore un peu plus.

