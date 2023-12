[Deal du jour] Si vous êtes à la recherche d’accessoires nomades, faciles à transporter, le clavier Mx Keys Mini de Logitech est idéal. Et il est bien plus intéressant en promotion.

C’est quoi, la promotion sur ce clavier de Logitech ?

Le clavier Mx Keys Mini de Logitech est normalement vendu 119 € sur le site officiel de Logitech. Il est actuellement proposé au prix de 88,99 € sur Amazon.

C’est quoi, ce clavier compact de Logitech ?

Le Mx Keys Mini possède des dimensions de 131.95 × 295.99 × 20.97 mm pour un poids de 506 g. Version compacte du clavier Logitech MX Keys, le design et les finitions sont identiques, en dehors du pavé numérique absent sur le Mini. Le clavier est plutôt élégant pour un modèle nomade et la conception est heureusement robuste. Il faudra tout de même le transporter dans un sac adapté, afin de le protéger au maximum des chocs. Le MX Keys Mini se connecte en Bluetooth à votre ordinateur.

Le Mx Keys Mini est surélevé et offre une inclinaison, malheureusement fixe, avec une épaisseur de 2 cm sur la partie surélevée. Le positionnement des mains et des poignets, ainsi que le confort d’utilisation, ne sont pas au niveau de claviers haut de gamme pensés pour la bureautique. L’ergonomie est toutefois très bonne pour un si petit modèle, et la qualité de frappe est précise et rapide. Petit plus, le Mx Keys s’accompagne d’interrupteurs à ciseaux silencieux appréciables. Enfin, six patins antidérapants sous le clavier l’empêchent de glisser et de bouger pendant la frappe.

Le MX Keys Mini est rétroéclairé et s’adapte à la lumière ambiante // Source : Logitech

Est-ce que ce clavier de Logitech est une bonne affaire à ce prix ?

C’est une très bonne affaire, seulement si vous recherchez un clavier nomade de qualité, pour une utilisation quotidienne. Le Mx Keyx Mini est compatible avec Mac et PC, et propose une sérigraphie des touches adaptée. La lecture peut être un peu plus compliquée qu’avec un clavier traditionnel et vous aurez peut-être besoin d’un temps d’adaptation pour une utilisation fluide. Heureusement, vous pourrez paramétrer de nombreux raccourcies aux touches, grâce au logiciel Logitech Option.

Un rétroéclairage est présent et s’adapte à la lumière ambiante. Niveau autonomie, comptez environ 10 jours avec le rétroéclairage activé, et presque cinq mois sans. Le clavier se recharge via un câble USB-C.

Pour aller plus loin

👉 Consultez notre guide des meilleurs ordinateurs portables en 2023

👉 ainsi que notre guide des meilleurs ordinateurs Apple en 2023

Nouveauté : Découvrez Numerama+ La meilleure expérience de Numerama, sans publicité,

+ riche, + zen, + exclusive. Découvrez Numerama+

C'est sûr : vous payez votre forfait mobile trop cher Votre prochain forfait mobile 4G ou 5G sans engagement est dans ce guide Comparateur forfait mobile sans engagement

Abonnez-vous à Numerama sur Google News pour ne manquer aucune info !

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.