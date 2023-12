[Deal du jour] Si la console de Microsoft était dans votre liste au Père Noël, ces offres peuvent vous intéresser. La console, seule ou avec un jeu, est moins chère dans ces bundles.

C’est quoi, ces offres sur la Xbox Series X ?

La Xbox Series X avec lecteur de disques est normalement vendue 549,99 €. Elle est en ce moment proposée au prix de 409,99 € sur le site de La Fnac.

Le pack avec la console et le jeu Diablo IV est proposé au prix de 419,99 € sur Cdiscount.

Si vous êtes plus action-aventure, le pack avec la Xbox Series X et Assassin’s Creed Mirage est au prix de 429,99 €.

C’est quoi, ces jeux dans les packs Xbox Series X ?

Diablo IV

Diablo IV est le quatrième épisode de la saga de Blizzard, mais peut se jouer indépendamment et constitue même une belle porte d’entrée dans l’univers de la saga. Le jeu est un hack ‘n’ slash typique au gameplay efficace où vous avancez, tapez les ennemis, ramassez des butins et gagnez de l’expérience. Même si la jouabilité est un peu répétitive, les combats sont jouissifs et techniques, et la personnalisation de votre personnage est addictive. Visuellement, le jeu est magnifique avec une technique solide qui rend justice à l’incroyable direction artistique. En dehors des menus qui manquent de lisibilité, et souffrent d’une navigation un peu capricieuse à la manette, les raccourcis bien pensés permettent au titre d’être efficace sur console.

Assassin’s Creed Mirage

Assassin’s Creed Mirage est quant à lui le treizième épisode de la franchise Assassin’s Creed. Le jeu revient aux bases de la série, et place son intrigue dans le Bagdad de 861. Vous incarnez Basim Ibn Ishaq, un simple voleur, déjà vu dans le précédent jeu Assassin’s Creed Valhalla. Ce nouvel opus resserre son intrigue pour une meilleure expérience, mieux écrite et plus frontale. Le retour aux sources est bienvenue et s’accompagne d’une jolie direction artistique et d’une jouabilité efficace.

Diablo IV / Assassin’s Creed Mirage // Source : Microsoft

Et la Xbox Series X dans tout ça ?

La Xbox Series X est une console puissante, avec un processeur de 12 TFlops, 16 Go de RAM et un SSD de 1 To, pour de la 4K avec une fréquence d’image jusqu’à 120 Hz. Même si son catalogue d’exclusivité est pour l’instant moins fourni que sur PS5, le Xbox Game Pass offre un accès illimité à une grande bibliothèque de titres. Le récent Starfield est d’ailleurs jouable gratuitement, si vous possédez un abonnement. Microsoft ajoute régulièrement de nouveaux titres au catalogue.

