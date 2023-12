[Deal du jour] Philips propose des téléviseurs classiques, et d’autres un peu moins, dotés de la technologie Ambilight. C’est le cas de ce modèle 75 pouces en promotion, idéal pour s’immerger complètement dans ses films.

C’est quoi, cette promotion sur ce téléviseur de Philips ?

Le téléviseur 75 pouces 75PUS8108/12 de Philips est normalement vendu 1 199 €. Il est en ce moment proposé sur Ubaldi au prix de 899 €. Et avec le code 3UBA4823 à rentrer dans le panier, il passe à 875 €.

C’est quoi, ce téléviseur Philips avec Ambilight ?

Ce téléviseur de Philips possède un écran de 75 pouces, soit une très grande diagonale de 190 cm, qui nécessite donc beaucoup de place et de recul. Sa dalle LED d’une définition 4K de 3 840 x 2 160 pixels est compatible avec le HDR10+ et le Dolby Vision. Ne vous attendez pas à une image du niveau de l’OLED, mais la luminosité et la colorimétrie sont bien calibrées. Les modes Dolby Vision et HDR10+ apportent un bon niveau de détails, et le préréglage Cinéma permet d’obtenir une belle image adaptée à la plupart des contenus.

Malgré l’absence de port HDMI 2.1, les joueuses et les joueurs pourront brancher leur PlayStation 5 et Xbox Series. Certes, le taux de rafraichissement est limité à 60 HZ, mais la grande dalle et la qualité d’image procurent une expérience satisfaisante pour le gaming. Niveau audio, les haut-parleurs offrent un son correct, mais peu de puissance. Une installation sonore annexe, comme une barre de son, sera à privilégier. Enfin, l’interface Android TV qui habille le téléviseur propose des menus fluides et agréables à parcourir. La compatibilité avec l’assistant vocal Alexa d’Amazon, vous permet de contrôler le téléviseur au son de votre voix.

L’Ambilight peut aussi projeter une lumière d’appoint, de la couleur de votre choix // Source : Philips

Est-ce que ce téléviseur est une bonne affaire en promotion ?

Si vous avez la place pour un si grand écran, et que le système Ambilight vous fait envie, alors c’est une bonne affaire à moins de 900 €. En dehors de la très grande dalle, la technologie Ambilight apporte une immersion supérieure, grâce à un jeu de LEDs disposé autour et à l’arrière du téléviseur. Un éclairage raccord avec le contenu diffusé à l’écran est projeté sur vos murs, principalement celui derrière le téléviseur. L’Ambilight fonctionne avec les films, séries, et les jeux vidéo.

L’effet est sympathique, mais vous aurez tendance à vite l’oublier, voire y être carrément réfractaire. Heureusement, il peut se désactiver, mais surtout, l’Ambilight peut faire simplement office de lumière d’appoint, de la couleur et de l’intensité de votre choix. La lumière ajoute une ambiance cosy à votre coin TV, idéal pour regarder du contenu sur vos plateformes de SVOD, pendant qu’un autre membre de votre famille lit un livre à côté.

