[Deal du jour] Alors que le Black Friday touche doucement à sa fin, il reste encore de très bonnes affaires en cours. Plusieurs tablettes d’Apple sont en promotion, notamment l’iPad 9 et 10, à des prix abordables.

Quelles promotions pour les tablettes d’iPad ?

L’iPad 10 2022, version Wi-Fi 64 Go, est vendu sur le site officiel d’Apple au prix de 589 €. Il est en ce moment proposé sur Rakuten au prix de 449,99 €.

L’iPad 9 2021, version Wi-Fi 64 Go, est vendu sur le site officiel d’Apple à 439 €. Il est proposé au prix de 339 € sur La Fnac.

iPad 10

L’iPad 10 2022 est la dernière version de la tablette basique d’Apple. Le désormais obsolète bouton Touch ID n’est plus, et cela laisse plus de place à l’écran. Ses dimensions de 179,5 × 248,6 × 7 mm et son poids de 477 g en font un appareil agréable à prendre en main. L’écran LCD de 10,9 pouces, d’une résolution de 1 640 × 2 360 pixels, possède une bonne luminosité et un bon contraste. La taille et la qualité de l’écran sont parfaites pour visionner du contenu. Niveau performance, la puce A14 Bionic apporte la fluidité nécessaire pour les applications et les jeux, même si le taux de rafraîchissement de 60 Hz n’est pas le plus adapté. L’audio est d’une bonne qualité, et vous pourrez coupler l’appareil à une enceinte externe.

iPad 10 2022. // Source : Montage Numerama

Pour un usage professionnel, l’iPad 10 ne fonctionne qu’avec le clavier Magic Keyboard Folio, moins pratique et plus cher que le clavier classique. Notez que seul l’Apple Pencil 1ʳᵉ génération est compatible. Il se connecte cependant en Lightning, alors que la tablette en est dépourvue, et nécessite donc un adaptateur. Son autonomie dépasse la journée, dans le cas d’un usage intensif, et plusieurs jours pour un usage modéré. L’iPad 10 retrouve 100 % de batterie en 2 heures.

iPad 9

L’iPad 9 version Wi-Fi 64 Go, est vendu sur le site officiel d’Apple au prix de 439 €. Il est proposé sur La Fnac au prix de 399,99 €.

L’iPad 9 2021 semblerait daté aujourd’hui, mais il offre toujours une belle expérience utilisateur. Ses dimensions de 17,41 × 0,75 × 20,06 cm et son poids de moins de 500 g en font une ardoise commode à prendre en main. Il est doté d’un écran Retina de 10,2 pouces à la définition de 2 160 × 1 620 pixels. Même s’il est sujet aux reflets, la luminosité est suffisamment bonne pour une utilisation en journée. Le soir, vous n’aurez aucun problème, avec une image nette et de bons contrastes. Si vous pensez prendre l’iPad 9 pour un usage professionnel, ce n’est pas le modèle qui convient le mieux, malgré une compatibilité avec le Smart Keyboard et l’Apple Pencil.

iPad 9 2021. // Source : Monage Numerama

Au niveau des performances, le taux de rafraîchissement de 60 Hz permet de jouer sans ralentissement. L’audio est de qualité, et regarder des films et séries ou écouter de la musique est agréable, même si une enceinte externe sera bienvenue. Notez que la tablette est compatible avec iPadOS 17. Enfin, niveau autonomie, la tablette d’Apple tient une dizaine d’heures dans le cas d’une utilisation normale. Comptez moins de 3 h pour recharger la batterie.

Son prix en fait la tablette d’Apple au meilleur rapport qualité-prix. Le récent iPad 10 est plus cher, mais n’est pas spécialement une meilleure tablette, en dehors de quelques évolutions.

