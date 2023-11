[Deal du jour] Satisfait de l’image de votre téléviseur, mais pas du son ? Investir dans une installation sonore annexe n’est jamais une mauvaise idée. Pendant le Black Friday, de nombreuses barres de son bénéficient d’une promotion. Voici quatre modèles qui valent le coup.

Quelles sont les barres de son en promotion ?

Samsung HW-B530

La barre de son Samsung HW-B530 est normalement vendue 299 €. Pendant le Black Friday, elle est au prix de 199 € sur Cdiscount.

La barre HW-B530 2.1 est sobre et s’accompagne d’un caisson de basses facile à caser à côté de votre téléviseur. Les deux délivrent un son surround immersif, couplé à la technologie DTS Virtual:X. Les basses sont bien présentes avec une dimension verticale appréciable, qui procure de l’amplitude à l’audio. La technologie Adaptive Sound Lite optimise l’audio, notamment pour les films. Les timbres de voix ressortent mieux sans envahir l’ensemble. Notez la présence d’un mode « nuit », pour réduire les basses.

Barre de son Samsung HW-B530. // Source : Montage Numerama

Le Bluetooth vous permet de connecter un smartphone ou une tablette pour lire vos playlists Spotify ou Deezer. Enfin, le Bluetooth multipoint permet de connecter simultanément deux appareils à la barre de son.

Smart Soundbar 900 de Bose

La Smart Soundbar 900 est normalement vendue 889 €. Pendant le Black Friday, elle est au prix de 649 € sur Amazon.

La Soundbar 900 est une barre de son élégante aux dimensions de 104,5 × 5,08 × 10,7 cm, facile à placer devant votre téléviseur. Cette barre de son de Bose prend en charge le Dolby Atmos et procure une bonne spatialisation, sans pour autant donner l’impression d’une audio 3D. Le son est clair et bien équilibré et l’ensemble est ample et ajoute en immersion, malgré l’absence d’un caisson de basses. Que ce soit pour visionner des films ou séries en streaming ou pour écouter de la musique, la restitution sonore est propre et les voix sont intelligibles, et ce même à fort volume.

Barre de son Bose Smart Soundbar 900. // Source : Montage Numerama

La Soundbar 900 s’accompagne de l’application Bose Music. Vous y trouverez de nombreux réglages pour améliorer l’expérience d’utilisation. Les basses, les aigus, la clarté des voix, ainsi que les effets Surround et Dolby Atmos peuvent être modifiés. Vous pourrez diffuser votre musique simplement, grâce aux protocoles AirPlay 2, Alexa Cast, ou encore Spotify Connect. Enfin, les assistants vocaux Amazon Alexa et Google Assistant sont disponibles.

Samsung HW-Q990B

La barre de son Samsung HW-Q990B est vendue 1 599 € à sa sortie, et régulièrement trouvable autour de 1 000 € depuis. Pour le Black Friday, elle est au prix de 799 € sur le site Ubaldi.

Cette barre de son de Samsung possède un design minimaliste et moderne, avec des dimensions de ‎123,2 × 6,95 × 13,8 cm. Assurez-vous que ses dimensions correspondent à celles de votre téléviseur, pour que la barre de son ne rogne pas le bas de l’écran, ou sorte de votre meuble TV. La barre s’accompagne en plus d’un caisson de basses et de deux enceintes sans fil, qui prennent inévitablement un peu de place. La HW-Q990B offre un environnement sonore 3D immersif, qui assure un son ample et puissant. Son système 11.1.4 Ch, couplé au Dolby Atmos, produit un rendu audio proche de celui du cinéma. Malgré des basses trop prononcées, surtout dans une petite pièce, l’audio est précis et puissant.

Barre de son Samsung HW-Q990 B. // Source : Montage Numerama

La Samsung HW-Q990B possède des fonctionnalités intéressantes si vous possédez un téléviseur Samsung. La fonction Q-Symphony synchronise le son de votre TV avec les haut-parleurs de la barre pour une impression de son 3D renforcée. D’autres fonctions sont présentes pour optimiser le son de vos films ou de vos jeux vidéo. Enfin, vous pourrez appairer votre téléviseur, smartphone ou tablette facilement via le Bluetooth.

Sennheiser Auxiliaire Ambeo

La barre de son Sennheiser Auxilaire Ambeo Soundbar Plus est normalement vendue 1 299 €. Pour le Black Friday, elle est trouvable sur Amazon au prix de 990 €..

La Sennheiser Ambeo Soundbar Plus est un modèle élégant, recouvert d’un tissu acoustique du plus bel effet. Ses dimensions de 7,70 × 105 × 12,10 cm en font un modèle facile à caser devant votre téléviseur. L’audio est parfaitement équilibré, avec des basses généreuses, et des médiums et aigus précis. Le son est puissant, mais peut manquer d’ampleur par moments. Tout dépend du contenu visionné. Heureusement, le Dolby Atmos, ainsi que la technologie de spatialisation Ambeo Plus, améliorent l’ensemble. Cette dernière délivre un son immersif, au rendu 3D impressionnant.

Barre de son Sennheiser Ambeo. // Source : Montage Numerama

L’application Sennheiser Smart Control vous permet de personnaliser le rendu de la barre. Vous pourrez également calibrer votre pièce, afin d’optimiser l’effet surround.

