[Deal du jour] Les aspirateurs robots sont de plus en plus populaires dans les foyers. Il existe de nombreux modèles à des prix très différents, qui n’ont pas tous les mêmes fonctionnalités. Le Xiaomi Robot Vacuum E12 est un modèle basique, à moins de 100 € durant le Black Friday.

C’est quoi, la promotion Black Friday sur cet aspirateur robot de Xiaomi ?

L’aspirateur robot Robot Vacuum E12 de Xiaomi est habituellement vendu 199 €. pour la Black Friday Week, il est proposé au prix de 99 € sur le site de Xiaomi.

C’est quoi, cet aspirateur robot ?

Le Robot Vacuum E12 est un modèle d’entrée de gamme simple qui va à l’essentiel. Son design classique n’a rien à envier aux modèles plus premium d’aspirateurs robots. Ses dimensions de 325 × 325 × 80 mm de hauteur en font un appareil capable de se faufiler presque partout, y compris sous certains meubles. Des capteurs permettent de détecter les marches d’escalier et les murs, et ainsi éviter une mauvaise chute ou un coup sur une plinthe.

Le Vaccum E12 est équipé d’une brosse principale en caoutchouc, qui reste proche de la surface du sol pour un nettoyage en profondeur. Une autre brosse latérale flexible se charge de récupérer la poussière et de l’envoyer dans le filtre de bac à poussière. La puissance maximale d’aspiration du Vacuum E12 est de 4 000 Pa, avec quatre niveaux de puissance réglables disponibles. L’aspirateur vient facilement à bout de la poussière, mais les plus gros débris auront un peu plus de mal à être aspiré. De même sur les tapis à poils longs ou les moquettes, ou le Vaccum E12 sera moins performant. La présence d’un réservoir d’eau permet en plus de laver le sol.

Le Robot Vacuum E12 passe facilement sous certains meubles // Source : Xiaomi

Est-ce que cet aspirateur robot vaut le coup pour le Black Friday ?

Le Xiaomi Robot Vacuum E12 est un modèle efficace pour son prix. À moins de 100 €, c’est une excellente affaire, surtout si vous n’avez pas un grand intérieur. Malgré sa grille tarifaire, ce modèle de Xiaomi s’accompagne tout de même de fonctionnalités que l’on trouve sur des modèles plus premium. Grâce à l’application Xiaomi Home disponible sur iOS et Android, vous pourrez planifier un lavage ou une aspiration, même lorsque vous n’êtes pas chez vous.

Parmi les fonctionnalités, vous trouverez la planification, le réglage de la puissance d’aspiration, ou la surveillance du ménage en temps réel. Le Robot Vaccum E12 est de plus compatible avec les assistants vocaux Google Assistant et Alexa d’Amazon. Niveau autonomie, comptez quasiment deux heures de ménage en mode aspiration et lavage et quatre heures de charge.

Si vous cherchez un modèle plus perfectionné, avec une fonction de télémètre laser et la possibilité de cartographier vos pièces, le modèle Vacuum S12 est en promotion pour le Black Friday. Vendu normalement 299,99 €, il est en ce moment au prix de 149,99 € sur le site de Xiaomi.

