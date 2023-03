Après avoir intégré l’intelligence artificielle d’OpenAI à Bing, Microsoft va l’ajouter à Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams et OneNote. Microsoft Copilot est le nom d’un nouvel agent conversationnel capable de manipuler des fichiers et de créer du contenu.

27 ans après Clippy, un assistant virtuel va faire son apparition dans les logiciels de la suite Office (qui s’appelle depuis peu Microsoft 365). Microsoft Copilot, un agent conversationnel basé sur l’intelligence artificielle d’OpenAI, va permettre aux utilisateurs de Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote et Teams de changer radicalement leur manière de travailler.

Microsoft, qui l’a présenté le 16 mars 2023, se dit convaincu que l’intelligence artificielle peut révolutionner nos quotidiens « en éliminant les tâches ennuyeuses » de nos vies. L’avenir lui donnera-t-il raison ? Les démonstrations réalisées le 16 mars laissent penser que Copilot a toute sa place dans de nombreux métiers.

Microsoft Copilot sait manipuler des fichiers

Alimenté par GPT-4, Microsoft Copilot fera prochainement son apparition dans les logiciels de la suite Microsoft 365. On pourra le solliciter à n’importe quel moment en appuyant sur son bouton ou en écrivant son nom.

Copilot et Word

Copilot pourra faire des choses différentes dans chaque logiciel. Dans Word par exemple, il sera possible de lui demander de rédiger une lettre ou un rapport. Copilot est capable de s’inspirer de documents existants, aussi bien sur le fond que sur la forme, et d’adapter son style d’écriture (longueur, ton, résumé en début de texte, etc.). En quelques secondes selon Microsoft, Copilot peut générer du contenu proche de ce que son utilisateur ferait vraiment. Un volet latéral à droite de l’écran permet ensuite de lui demander des corrections.

Ce document Word a été généré par Copilot. L’utilisateur lui a demandé de reprendre le style d’un précédent fichier. // Source : Microsoft

Copilot et Excel

Une des forces de Copilot par rapport à ChatGPT est qu’il peut accéder aux fichiers de votre ordinateur. En lui donnant accès à un fichier Excel, on peut, par exemple, lui demander d’intégrer des données chiffrées à un rapport écrit. En lui donnant accès à un communiqué précédemment rédigé par un humain, on peut lui demander de reproduire la même interface… Les possibilités sont infinies.

Copilot et PowerPoint

Microsoft Copilot est aussi capable de convertir des documents, comme un fichier Word en un fichier PowerPoint. Une nouvelle fois, un volet latéral permet de demander à l’IA de réaliser des ajustements sur le fichier PowerPoint, pour ne pas avoir à le faire soi-même. Microsoft est plutôt fier de cette possibilité, puisqu’il explique que « la plupart des utilisateurs de PowerPoint n’utilisent pas 90 % de ses fonctions ». Copilot, lui, saura en tirer parti.

Vous voyez le document Word ci-dessus ? Voici sa conversion en un document PowerPoint par Copilot. // Source : Microsoft

Outlook, Teams et OneNote

Pour faire des résumés dans OneNote, rédiger des mails dans Outlook à partir d’une consigne, ou résumer une réunion Teams grâce à de simples questions, Microsoft Copilot semble parfaitement taillé pour améliorer l’expérience utilisateur des utilisateurs de la suite Microsoft 365. Copilot est aussi compatible avec le travail collaboratif, puisque plusieurs personnes peuvent lui parler en même temps, tout en réalisant des ajustements manuels.

Copilot peut écrire des mails à votre place, il suffit de lui dire ce que vous voulez écrire en quelques mots. On peut aussi lui donner des documents pour qu’il les exploite dans ses réponses. // Source : Microsoft

Enfin, un système de « Business Chat » permet à Microsoft Copilot d’accéder à toutes les données d’une entreprise pour effectuer des synthèses sur mesure. Elle est intégrée à Teams et permet une nouvelle fois de créer des liens avec les autres logiciels de la suite Office.

Microsoft peut-il révolutionner le travail ?

Même si Microsoft Copilot est grandement inspiré du travail d’OpenAI, Microsoft réfute l’idée selon laquelle il se serait contenté d’intégrer ChatGPT à la suite Office. Microsoft Copilot utilise bel et bien le modèle de langage GPT-4, mais il utilise aussi la technologie Microsoft Graph, qui analyse les demandes avant de les transmettre à GPT-4.

À quel moment Microsoft Copilot sera-t-il disponible pour tous ? Pour l’instant, Microsoft le réserve à une poignée de testeurs. Le service devrait être lancé « dans les prochains mois », avec plusieurs ajustements en fonction des premiers retours. Deux jours auparavant, Google avait annoncé des fonctions similaires pour sa propre suite, elles aussi en bêta. OpenAI, lui, vient de dévoiler GPT-4, le modèle de langage sur lequel s’appuient les assistants de Microsoft.

