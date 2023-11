Ce générateur de check va vous aider à mettre de l’ordre dans vos objectifs. À peu près.

Qui n’a jamais eu envie d’aller sur Mars, se marier, vendre son appartement, changer le pneu de son vélo ou encore, accueillir un nouveau journaliste dans sa rédaction ? Si vous vous reconnaissez, on a découvert l’outil qu’il vous faut pour parvenir à vos fins. Ou presque.

Cet outil, c’est Checklist Generator. Comme son l’indique en anglais, il va créer à votre place une liste de tâches pour mener à bien vos missions du quotidien. Comme tout est plus sympa avec un peu de gamification, cocher des cases apporte un sentiment de devoir accompli et de satisfaction. Et puis en bon cartésien, découper un problème pour le résoudre reste les bases de la méthode.

On a tâchifié notre quotidien avec Checklist Generator

Nous avons essayé Checklist Generator sur des tas de sujets et on ne peut que remarquer qu’il est inégal dans ses propositions. Changer un pneu de vélo donne par exemple une liste de tâches très complète, allant des ustensiles au remontage final.

Changer un pneu // Source : Capture d’écran Numerama

En ayant cet exemple très fourni, on se dit qu’on va aller un peu plus loin et se mettre dans la peau d’un milliardaire excentrique, les jours où il ne veut pas ruiner un réseau social acheté beaucoup trop cher. Aller sur Mars, en combien d’étapes ? S’il en fallait 10 pour changer une roue de vélo, il n’en faut que 6 pour atteindre la planète rouge. Faites des recherches, entraînez-vous à être un astronaute, trouvez un bon vaisseau, écrivez la feuille de route de la mission, n’oubliez pas de quoi communiquer avec la Terre et considérez les risques et leurs mitigations. Emballé c’est pesé, on s’y met ?

Aller sur Mars selon le Checklist Generator // Source : Capture d’écran Numerama

Plus drôle encore : se marier. La liste de tâche est tellement énorme qu’elle dépasse de l’écran et fait buguer le site. Plus étonnant encore, poser la question en français et obtenir la version française de la réponse divise au moins la pénibilité de la planification par deux.

Se marier avec un anglais Se marier avec un français

Comment fonctionne ce générateur de tâches ?

Par son irrégularité dans ses résultats et sa capacité à faire des tâches pour à peu près tout et n’importe quoi, on se doute bien que Checklist Generator n’est pas enrichi par un humain qui taperait très très vite. Le site, avare en détails sur sa méthode, s’appuie sur Vercel, une solution qui met en avant sa capacité à déployer des projets basés sur l’IA en un rien de temps. Sur la page du site, on peut même voir qu’il est possible de s’appuyer sur OpenAI, éditeur de ChatGPT.

Nous avons essayé l’une des requêtes (aller sur Mars) dans l’outil d’OpenAI directement et le moins qu’on puisse dire, c’est que ChatGPT prend un peu moins la mission à la légère, avec 9 parties, 2 à 4 sous-parties et autant de commentaires dans chaque sous-parties. On ne peut que imaginer, dès lors, que le prompte utilisé par Checklist Generator demande expressément une simplification radicale de la liste de tâches. Quitte à ne pas trop savoir comment cocher la première.

Aller sur Mars, par ChatGPT // Source : Capture d’écran Numerama

