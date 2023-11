[Deal du jour] Les consoles nouvelle génération sont maintenant bien présentes dans les foyers, sauf chez quelques irréductibles joueuses et joueurs, qui n’ont pas encore sauté le pas. Leur prix peut en effet être un frein à l’achat, excepté lorsqu’elles sont proposées dans des packs à des prix attractifs.

C’est quoi, la promotion sur ce pack Xbox Series X ?

La Xbox Series X est normalement vendue au prix de 499 €. Elle est en ce moment proposée sur La Fnac, dans un pack avec Assassin’s Creed Mirage offert, au prix de 499 €. Et si vous rajoutez dans votre panier Call Of Duty Modern Warfare III en version dématérialisée, d’une valeur de 79,99 €, ce dernier est gratuit. Vous recevrez alors un code de téléchargement pour installer le jeu.

C’est quoi, la Xbox Series X ?

La console de Microsoft se décline en deux versions : la Series S 100 % digitale, et la Series X, plus puissante et dotée d’un lecteur de disques. Cette dernière, présente dans le pack de La Fnac, embarque un processeur de 12 TFlops, 16 Go de RAM, ainsi qu’un SSD de 1 To. 4K et 60 fps sont au rendez-vous avec une fréquence d’image entre 60 Hz et 120 Hz.

En dehors de performances idéales pour faire tourner des titres triple A de manière optimisée, Microsoft a rapidement su se démarquer de ses concurrents grâce à son Xbox Game Pass, une excellente alternative. Ce service offre un accès illimité à une grande bibliothèque de titres, dont le récent Starfield, jouable gratuitement si vous possédez un abonnement. Microsoft ajoute régulièrement de nouveaux titres au catalogue.

Call of Duty: Modern Warfare III // Source : Activision

C’est quoi, ces jeux offerts dans ce pack ?

Assassin’s Creed Mirage est le treizième épisode de la franchise Assassin’s Creed, débutée en 2007. L’histoire de ce dernier opus revient aux bases de la série, et place son intrigue dans le Bagdad de 861. Vous incarnez le personnage de Basim Ibn Ishaq, un simple voleur, déjà vu dans le précédent jeu Assassin’s Creed Valhalla. Mirage resserre son intrigue et sa carte, pour une expérience mieux écrite, et moins indigeste. Le retour aux sources fonctionne grâce notamment à une direction artistique de qualité, et un gameplay efficace. Dommage que le jeu souffre par moments de quelques problèmes techniques.

Modern Warfare III se déroule après les événements de Modern Warfare II, et introduit le terroriste Vladimir Makarov comme antagoniste principale de la Task Force. Ce nouvel épisode vous emmène en Europe et au Moyen-Orient, dans de nombreuses missions que vous pourrez aborder comme bon vous semble. Le gameplay, similaire aux précédents opus, vous propose en effet de nouvelles missions de combat bien plus ouvertes. Le classique mode multijoueur inclus seize cartes, dans des modes de jeu classiques et de nouveaux modes, dont des matchs avec trois équipes de trois joueurs.

