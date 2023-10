[Deal du Jour] Le X6 de Crucial est un SSD externe portable, conçu avant tout pour être régulièrement transporté. Il dispose de capacités de stockage de 500 Go à 4 To. Le modèle 4 To PC, pour PC et Mac, profite en ce moment d’un excellent rapport qualité-prix.

C’est quoi, cette promotion sur ce SSD 4 To de Crucial ?

Le SSD externe portable X6 4 To, de la marque Crucial, est vendu habituellement autour de 240 €. Il est en ce moment sur Amazon au prix de 205,30 €.

C’est quoi, ce SSD de Crucial ?

Le SSD X6 de Crucial est un modèle portable au format idéal pour le transport. Ses dimensions de 6,9 × 6,4 × 1,1 cm et son poids de 45 g vous permettent de le glisser très facilement dans un sac, ou carrément dans votre poche, à condition de faire tout de même attention. Son design en forme de galet, avec des coins arrondis, est plutôt joli et dénote par rapport aux traditionnels SSD aux formes angulaires. Les finitions sont de plus de qualité, avec une solide coque en plastique noir, conçue pour résister aux chocs et aux chutes. Dommage qu’il ne profite d’aucune certification, et ne résiste donc pas à l’eau.

Ses 4 To de stockage sont utiles pour conserver de nombreux fichiers, que ce soit personnels ou professionnels. Le X6 offre des vitesses de lecture jusqu’à 800 Mo/s. Les transferts sont rapides, y compris avec des fichiers volumineux.

Le X6 est un SSD compact, qui se transporte partout et facilement // Source : Crucial

Ce SSD portable de Crucial vaut-il le coup en promo ?

200 € pour un SSD portable, compact et robuste, c’est une bonne affaire. Sa capacité de stockage de 4 To vous permet de conserver une bibliothèque massive de photos et vidéos, de nombreux fichiers professionnels, ou encore des jeux. Il est de plus compatible avec PC, Mac, Android, et avec les iPad Pro. Notez que le X6 de Crucial est doté d’un unique port USB-C.

