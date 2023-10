Selon Bloomberg, Apple a mis au point un dispositif capable de mettre à jour un iPhone non déballé grâce à des ondes. La marque compte le déployer dans ses Apple Store, d’ici la fin de l’année.

Aujourd’hui en France, plusieurs personnes se rendront sans doute dans un Apple Store pour acheter un iPhone 13. Un smartphone lancé en 2021 par Apple, commercialisé aujourd’hui à 749 euros. Si l’iPhone 13 est bien compatible avec iOS 17, les plus malchanceux d’entre eux pourraient tomber sur d’anciens stocks, sous iOS 15 ou iOS 16. De quoi perdre une bonne heure pour tout mettre à jour, encore plus s’ils utilisent un iPhone avec un OS plus récent… Le transfert de données serait alors incompatible.

D’ici la fin de l’année, Apple pourrait remédier à ce problème. Dans sa newsletter envoyée le 15 octobre, le journaliste Mark Gurman de Bloomberg révèle l’existence d’une drôle de machine mise au point par Apple. Elle sert à mettre à jour des iPhone sans les sortir de leurs boîtes.

Allumer et configurer un iPhone sans le sortir de sa boîte : c’est possible

Destinée seulement aux Apple Store (on peut comprendre pourquoi, il vaut peut-être mieux l’empêcher de se balader dans la nature), la nouvelle machine d’Apple prend la forme d’un socle sur lequel on pose la boîte d’un iPhone. Grâce à des ondes spéciales, elle est capable d’allumer un appareil encore dans sa boîte, de le mettre à jour sous la dernière version d’iOS, puis de l’éteindre. Un processus habituellement réalisé en usine, sur lequel Apple n’a plus la main une fois l’appareil emballé. On peut imaginer que certains employés seront formés à cette tâche spéciale, pour s’occuper de mettre à jour l’inventaire à chaque sortie d’un nouvel iOS.

Dans le futur, nous n’aurons même pas besoin de déballer ces iPhone 15 ! // Source : Thomas Ancelle / Numerama

Plusieurs choses peuvent étonner dans l’annonce de Bloomberg. Déjà, comment est-il possible que de simples ondes suffisent à réveiller un iPhone éteint et jamais configuré ? Un iPhone éteint l’est-il vraiment ? On sait qu’Apple propose un mode nommé « Reserve » qui permet à un iPhone éteint de continuer à être localisé ou utilisé pour valide un titre de transport, mais est-ce vraiment ce mode réserve qui lui permet de détecter des ondes spéciales ?

Autre piste, mais Bloomberg ne rentre malheureusement pas dans les détails, cette histoire de mises à jour dans la boîte est-elle réservée aux iPhone les plus récents ? En 2021, Apple avait équipé ses Apple Watch d’un module 60,5 GHz (une fréquence bien plus haute que les 5 GHz du Wi-Fi ou 26 GHz de la 5G millimétrique), destinée à diagnostiquer une Apple Watch sans avoir à la connecter à un câble spécial. Se pourrait-il que les iPhone supportent désormais le 60,5 GHz, avec un système d’allumage à distance, pour lesquels ils seraient configurés en usine ?

Voilà à quoi ressemblerait le dock 60,5 GHz de l’Apple Watch. // Source : iClarified

Autre chose que ne dit pas Bloomberg : Apple compte-t-il déployer de premières machines d’ici la fin de l’année… ou en faire la norme partout ? Il ne serait pas étonnant que ce projet se transforme en une sorte de test pour l’ère du tout sans-fil, plutôt qu’en un moyen standard de mettre à jour les iPhone.

Quoi qu’il en soit, l’exploit technologique est là et pose des questions. Par exemple, un hacker avec une machine inspirée de celle d’Apple pourrait-il allumer des iPhone volés et éteints pour contourner le verrouillage iCloud ? C’est aussi pour cette raison que l’on espère que l’allumage express ne fonctionne qu’avant la première configuration.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Si vous avez aimé cet article, vous aimerez les suivants : ne les manquez pas en vous abonnant à Numerama sur Google News.